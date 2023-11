Volkswagen: la nuova Gigafactory in stand-by a causa della bassa domanda di auto elettriche

Volkswagen ha deciso di mettere in pausa i suoi piani per costruire una nuova fabbrica di batterie in Europa orientale, a causa della bassa domanda di auto elettriche nella regione. Il gruppo tedesco aveva annunciato nel 2022 di voler investire 6 miliardi di euro per realizzare una gigafactory in uno dei paesi dell’Europa centrale e orientale, come la Polonia, la Repubblica Ceca, l’Ungheria o la Slovacchia.

Volkswagen rinvia ancora la decisione sulla quarta Gigafactory in Europa per via della scarsa domanda

L’obiettivo era di produrre batterie per le auto elettriche del gruppo VW, tra cui i marchi Volkswagen, Audi, Skoda e Seat. La gigafactory avrebbe dovuto avere una capacità di 40 GWh all’anno, sufficiente a fornire energia per circa 800.000 auto elettriche. La fabbrica avrebbe dovuto essere operativa entro il 2025.

Tuttavia, Volksagen ha deciso di ritardare i piani per questa quarta gigafactory a causa della contrazione negli ordini di nuove auto elettriche nel terzo trimestre del 2023. Questa è la seconda volta che la casa tedesca rinvia la decisione per lo stabilimento di batterie nell’Europa orientale, dopo una prima dichiarazione ad inizio 2023 quando era stato anticipato che non vi era “nessuna fretta” per la scelta della sede di questa futura quarta gigafactory.

Volkswagen ha dichiarato che il progetto non è stato cancellato, ma solo rinviato a data da destinarsi. Il gruppo tedesco ha affermato che continuerà a monitorare lo sviluppo del mercato elettrico in Europa e che valuterà le opportunità per realizzare la gigafactory quando le condizioni saranno più favorevoli. Ricordiamo inoltre che le restanti tre Gigafacotry saranno realizzate a Salzgitter (Germania), Valencia (Spagna) e St. Thomas (Canada), offrendo un potenziale di produzione combinato fino a 200 GWh all’anno. Ricordiamo che inizialmente dovevano essere 6 le gigafactory in Europa per il gruppo tedesco entro il 2030 ma a questo punto sembra difficile che il piano venga rispettato.