Volkswagen in trattativa con Renault per un veicolo elettrico da meno di 20.000 euro

Volkswagen ha intenzione di portare sul mercato nei prossimi anni un veicolo elettrico da meno di 20 mila euro. Per questo suo ambizioso progetto la casa automobilistica di Wolfsburg è alla ricerca di un partner. A quanto pare il produttore tedesco sarebbe in trattative con Renault per collaborare alla realizzazione di una piattaforma capace di ospitare auto elettriche low cost.

Secondo indiscrezioni Volkswagen sarebbe in trattativa con Renault per una futura auto elettrica low cost

In precedenza Volkswagen aveva ammesso di pensare ad una elettrica low cost da meno di 20 mila euro al netto di incentivi. In un secondo momento però l’amministratore delegato del gruppo Oliver Blume aveva ammesso che era difficile per il suo gruppo raggiungere questo obiettivo. Adesso però si parla della possibilità che questa auto possa arrivare in collaborazione con un altro produttore.

I colloqui con Renault sarebbero ancora in una fase preliminare. Al momento Volkswagen non ha voluto commentare queste voci. I francesi invece parlando con Reuters hanno detto che la cooperazione è necessaria per essere competitivi nel mercato dei piccoli veicoli elettrici. Un portavoce ha aggiunto che la società è in “diverse discussioni ma nulla è stato finalizzato”.

Entrambi i costruttori sono al momento impegnati nella riduzione dei costi delle rispettive attività, condizione necessaria per rimanere competitivi in questa fase di transizione con il passaggio alle auto elettriche. Una vettura del genere sarebbe concorrente diretta di auto quali la nuova Fiat Panda e la Citroen e-C3 entrambe del gruppo Stellantis. Vedremo dunque in proposito quali novità arriveranno nei prossimi mesi dalla casa automobilistica tedesca.