Volkswagen ID.7: prime immagini ufficiali della nuova berlina elettrica

Volkswagen ID.7 è stata svelata da poche ore in vista del suo debutto ufficiale al Salone dell’auto di Shanghai 2023. Il nuovo arrivato della gamma ID. sarà il nuovo modello di punta della casa automobilistica di Wolfsburg. La ID.7 sarà lanciata in Europa e Cina nel 2023, seguita da un lancio nel mercato nordamericano nel 2024.

Prime immagini ufficiali della nuova berlina elettrica Volkswagen ID.7

Il design della Volkswagen ID.7 non sorprende. La parte anteriore sfoggia uno stile molto simile a quello della ID.5, ma a causa del suo stile tipicamente da berlina, sembra molto più elegante e più bassa. Anche i fari a LED sono molto sottili e presentano una barra orizzontale DRL integrata che corre verso l’emblema Volkswagen che si trova al centro della griglia.

I tre quarti laterali della vettura rivelano una linea di spalla piuttosto prominente che digrada leggermente verso il basso e poi verso l’alto andando verso il posteriore. I cerchi in lega bicolore si adattano all’auto in maniera molto raffinata. Il passo lungo, gli sbalzi corti e la linea del tetto spiovente aiutano la vettura a vantare un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,23 Cx.

Volkswagen non ha rivelato i dettagli sulle dimensioni della batteria della sua Volkswagen ID.7, ma la casa automobilistica ha affermato che la sua vettura vanterà un’autonomia dichiarata WLTP fino a 700 km. La potenza verrà inviata alle ruote posteriori tramite un motore elettrico da 286 CV/545 Nm. La casa tedesca afferma che la sua berlina avrà una capacità di ricarica fino a 200kW.

Volkswagen ha adottato un approccio minimalista per la cabina di questa auto con linee orizzontali parallele che dominano il cruscotto insieme all’enorme sistema touchscreen da 15 pollici, che ottiene controlli touch facili da usare per le funzioni quotidiane, rendendole anche più sicure da usare. Il quadro strumenti digitale è integrato perfettamente all’interno di due delle linee parallele sul cruscotto e migliora notevolmente il comfort. La vettura dispone inoltre di un display head-up, tetto apribile panoramico regolabile elettronicamente, sistema di altoparlanti Harman Kardon 14, climatizzatore per i sedili, tecnologia per auto connessa e illuminazione ambientale.

La produzione di Volkswagen ID.7 per l’Europa inizierà nella seconda metà del 2023 nello stabilimento di Emden in Germania. La produzione di ID.7 per i clienti cinesi inizierà in Cina entro la fine dell’anno. Anche le ID.7 per il Nord America saranno costruite in Germania e inizieranno ad arrivare ai concessionari americani nel 2024.