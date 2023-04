Volkswagen, Thomas Schäfer: “I discorsi sugli e-fuel sono “rumore inutile”

La discussione sugli e-fuel costituisce “rumore inutile” perché la tecnologia del motore a combustione interna è già “vecchia”, ha affermato il CEO di Volkswagen Thomas Schäfer in un’intervista ad Automotive News Europe. Interpellato sul tema dei carburanti sintetici e sulla possibilità di commercializzare veicoli a combustione interna che li utilizzino dal 2035 in poi, Thomas Schäfer ha affermato che il dibattito è inutile visto che l’era di quel tipo di soluzione “finirà comunque” entro la metà del prossimo decennio.

Volkswagen: per Thomas Schäfer quello degli e-fuel è un discorso inutile

“Il discorso sugli e-fuel è rumore inutile dal mio punto di vista. Entro il 2035 i motori a combustione saranno comunque finiti. Abbiamo detto che entro il 2033 abbiamo finito. Entro il 2030 prevediamo che l’80 per cento dei nostri veicoli venduti in Europa sia elettrico a batteria, quindi perché spendere una fortuna in una vecchia tecnologia che non ti dà alcun vantaggio?”, si è chiesto durante l’intervista.

Ricordiamo anche che in un’intervista con la testata tedesca Automobilwoche pubblicata all’inizio del mese, lo stesso Thomas Schäfer aveva annunciato che la prossima generazione di Volkswagen Passat e Tiguan – entrambe previste entro la fine dell’anno – insieme alla T-Roc nel 2025 saranno le ultime auto di nuova generazione della casa tedesca in Europa.

Per quanto riguarda una nuova Golf elettrica, Schafer ha affermato che non ce ne sarà una fino a quando la nuova piattaforma elettrica di Volkswagen non inizierà la produzione, cosa che non avverrà prima del 2028. Le dichiarazioni di Schafer sembrano in contrasto con quelle del CEO del gruppo di Wolfsburg Oliver Blume che invece ha mostrato di essere aperto agli e-fuel.

Schafer però ha affermato che la sua opinione sul carburante in futuro non lo mette in contrasto con Blume, aggiungendo che Blume non è davvero la forza trainante dietro la spinta per escludere i veicoli alimentati da e-fuel al divieto del 2035 in Europa di nuove auto con motori a combustione.