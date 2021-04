Volkswagen ID.5: le prime immagini teaser

L’industria automobilistica non si ferma. Non un minuto. Perfino durante la presentazione di un nuovissimo modello che aspira a diventare un nuovo riferimento e un best seller per il Gruppo Volkswagen, arrivano anticipazioni su altre prossime uscite. È ciò che è accaduto ieri durante la premiere della nuova ID.4.

Il SUV che aspira a diffondere definitivamente l’auto elettrica attraverso il segmento più richiesto del mercato è già una realtà. Ma durante la presentazione ufficiale della nuova VW ID.4 GTX c’è stato anche il tempo per conoscere il prossimo lancio del marchio tedesco: la tanto attesa Volkswagen ID.5, niente meno che la variante coupé del nuovo SUV a zero emissioni di Wolfsburg.

Grazie al video tesser rilasciato dai tedeschi si è potuta vedere per la prima volta la silhouette della nuova ID.5, ancora con la carrozzeria mimetizzata. Sarà la prossima new entry della famiglia ID, anch’essa sviluppata sulla piattaforma MEB del Gruppo VW.

Stile coupé

La silhouette anticipa le linee di questo nuovo SUV più sportivo, con il tetto spiovente in maniera più pronunciata che ammicca in questo modo allo stile di una coupé. Volkswagen stessa ha inoltre assicurato che questo nuovo modello arriverà “presto”, con la data di uscita già fissata per il quarto trimestre di quest’anno 2021.

Attraverso una carrozzeria psichedelica e scenari digitali mutevoli, la nuova VW ID.5 mostra così un’immagine molto simile a quella della neonata ID.4. Sebbene al momento non ci siano altri dati ufficiali, molto probabilmente condividerà tutta la sua tecnologia e i propulsori con il SUV appena presentato.

Ci sarà anche la GTX

Possiamo così aspettarci una nuova VW ID.5 con 201 CV di potenza massima come versione di ingresso della gamma. Da parte sua, il marchio ha assicurato che avrà anch’essa una versione GTX, che è il nuovo acronimo sportivo per le auto elettriche del marchio (una reinterpretazione della mitica GTI per i modelli a combustione), di cui potremmo già immaginare la trazione integrale e un secondo motore aggiuntivo, per un totale in questo caso di 295 CV di potenza. Presto avremo maggiori informazioni.