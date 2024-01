Volkswagen Golf Restyling: alcuni bozzetti anticipano le sue linee

Volkswagen Golf restyling sta per debuttare. Tra pochi giorni conosceremo ogni dettaglio di questa auto. Nel frattempo però su Instagram, Andreas Mindt, capo del design della casa automobilistica di Wolfsburg ha mostrato i bozzetti ufficiali dell’auto. Questa rivelazione avviene a pochi giorni dal debutto al CES di Las Vegas 2024 di un prototipo camuffato della versione GTI.

Pubblicati i bozzetti della Volkswagen Golf Restyling 2024

Dai concept iniziali, è evidente la presenza di un paraurti ridisegnato sulla Volkswagen Golf restyling 2024, caratterizzato da lamelle orizzontali inserite all’interno di una “bocca” leggermente più ampia rispetto al modello attuale. Un ulteriore elemento di rinnovamento è rappresentato dai fari a LED, i quali mostrano un lieve cambiamento nell’aspetto, aggiungendo un tocco distintivo al design complessivo del veicolo.

Ulteriori modifiche sono riscontrabili nella parte posteriore, con una rielaborazione della grafica dei fari e un paraurti leggermente diverso. È evidente che vi saranno nuovi set di cerchi in lega e un’espansione delle opzioni di colori esterni, arricchendo così le scelte disponibili per personalizzare l’aspetto estetico della vettura.

Volkswagen Golf Restyling presenterà un sistema di infotainment completamente rinnovato, con un display da 10 pollici per le versioni di base e un display da 13 pollici per le versioni più esclusive. Gestito dal software MIB 4, già presente in tutti gli ultimi modelli Golf, l’interfaccia è stata completamente rivisitata, introducendo una serie di nuove funzioni che promettono una navigazione più fluida e un’esperienza utente migliorata.

La strumentazione digitale della Golf 2024 mantiene la sua posizione originale, presentando un display da 10 pollici completamente configurabile. Per conoscere tutti i dettagli e le caratteristiche aggiornate della Golf 2024, vi diamo appuntamento giorno 24 gennaio data in cui il veicolo sarà finalmente svelato ufficialmente.