Volkswagen ha presentato il restyling della sua celebre sportiva, la Golf R, disponibile anche nella versione Variant e nell’esclusiva edizione speciale “Black Edition” in alcuni mercati, Italia inclusa. Le modifiche estetiche sono minime, ma le novità meccaniche sono significative. La potenza del motore è stata aumentata di 10 kW (13 CV), portando il totale a 333 CV.

Nonostante gli esterni siano stati lasciati quasi intatti, ci sono alcune novità nel frontale ridisegnato, con vistose barriere d’aria laterali e nuovi fari, collegati da una barra illuminata. I modelli Golf R sono ora dotati di serie di fari LED Plus e, per la prima volta, di un logo Volkswagen illuminato nella parte anteriore. Al posteriore, le modifiche includono un nuovo design dei fari, con luci di benvenuto personalizzabili.

La speciale Black Edition

L’edizione speciale “Black Edition” è caratterizzata da una livrea completamente nera, con loghi, pinze dei freni, fari e finiture dei terminali di scarico anch’essi neri. Di serie sono presenti cerchi “Estoril” da 19 pollici, con l’opzione di cerchi forgiati “Warmenau” dello stesso colore. Il “Performance Package” della Black Edition non solo permette alla Golf di raggiungere una velocità di 270 km/h, ma include anche le modalità di guida aggiuntive “Drift” e “Special“.

L’interno della Golf R è stato notevolmente aggiornato, soprattutto per quanto riguarda l’infotainment. Il nuovo sistema di ultima generazione offre un ampio display indipendente e un menù di navigazione completamente rivisto, rendendolo più intuitivo e funzionale. Il “Digital Cockpit Pro” delle versioni con Performance Package è stato arricchito con un nuovo sensore di accelerazione e un cronometro GPS. I pulsanti del volante rimangono touch-sensitive.

Sotto il cofano della Golf R 2024

Il motore della Golf R ora sviluppa come anticipato ben 333 CV. La coppia massima di 420 Nm rimane invariata, e la nuova Golf R raggiunge i 100 km/h in 4,6 secondi. La velocità massima è stata incrementata di 20 km/h, raggiungendo dunque i 270 km/h con il “Performance Package”.

I cerchi forgiati “Warmenau“, dal peso di soli otto chilogrammi ciascuno, sono più leggeri del 20% rispetto ai cerchi in lega analoghi. Le sospensioni sono state ottimizzate grazie al gestore della dinamica di guida, che coordina tutti i sistemi rilevanti come la trazione integrale, il bloccaggio elettronico del differenziale e i componenti della dinamica laterale degli ammortizzatori DCC. Questo sistema integra anche la trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring.

La Golf R offre diversi profili di guida: “Comfort“, “Sport“, “Race“, “Individual“, e, con il Performance Package, “Special” e “Drift“. A questi si aggiunge il nuovo profilo “Eco“, che rende i viaggi più sostenibili. I profili di guida sono stati ulteriormente affinati, con un miglioramento significativo del profilo “R”.

I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma si prevede che la nuova Golf R sarà offerta in Germania a un prezzo inferiore rispetto al passato, nonostante le prestazioni migliorate e i nuovi equipaggiamenti di serie, come il DCC. La versione precedente era disponibile a circa 55.000 euro.