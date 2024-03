Volkswagen e Renault in trattativa per un’auto elettrica da 20.000 euro

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Handelsblatt, Volkswagen starebbe esplorando la possibilità di collaborare con potenziali partner, inclusa l’azienda francese Renault, per lo sviluppo della sua auto elettrica al prezzo di 20.000 euro. L’obiettivo della casa automobilistica di Wolfsburg è creare una piattaforma che renda i veicoli alimentati a batteria accessibili a un pubblico più ampio.

Volkswagen e Renault sarebbero in trattativa per produrre insieme un’auto elettrica low cost

Un portavoce della Renault ha dichiarato che la cooperazione è necessaria per rimanere competitivi nel settore dei veicoli elettrici di piccole dimensioni. “Stiamo avendo diverse discussioni, ma al momento nulla è stato finalizzato”, ha aggiunto il portavoce. Il mese scorso, Renault ha annunciato il lancio della nuova Twingo EV, denominata Legend, al prezzo di meno di 20.000 euro.

Thierry Pieton, responsabile finanziario della società, ha dichiarato che l’obiettivo era quello di democratizzare il mercato dei veicoli elettrici. Nel frattempo, Volkswagen ha presentato a marzo i dettagli di un veicolo completamente elettrico in fase di sviluppo, previsto al prezzo di 25.000 euro e destinato al lancio entro il 2025.

L’azienda tedesca ha affermato che al momento stava anche sviluppando un veicolo al prezzo di 20.000 euro, ma non ha rilasciato ulteriori dettagli in proposito. Il CEO della Volkswagen, Oliver Blume, ha dichiarato il mese scorso che la società non ha ancora preso una decisione sulla produzione di tale veicolo, ma è convinto che potrebbe arrivare entro la seconda metà del decennio.

Le case automobilistiche europee stanno intensificando gli sforzi per introdurre sul mercato veicoli elettrici più convenienti, poiché devono confrontarsi con la crescente concorrenza della casa automobilistica statunitense Tesla e con modelli cinesi più economici.