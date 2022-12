Volkswagen continuerà a produrre le GTI

La Volkswagen continuerà ad avere in gamma anche nel futuro, sempre più elettrico, la sigla GTI per i modelli sportivi. La conferma è arrivata ai colleghi di autocar.co.uk, direttamente dal Ceo Thomas Schafer, in occasione del LA Auto Show.

Volkswagen: le sigle Golf e GTI saranno protagoniste

Pur sottolineando la volontà di continuare a produrre i modelli della gamma ID, che ormai identificano le Volkswagen elettriche, un’altra sigla storica, Golf, continuerà a far parte dei modelli del Brand teutonico, Questo avverrà anche quando la compatta più famosa di Wolfsburg della generazione attuale andrà in pensione. Considerando la nuova piega che stanno prendendo i nomi delle ID, con la ID Buzz, non sarebbe poi così sorprendente se arrivasse in gamma una ID Golf. Di conseguenza, ci potrebbe essere la ID Golf GTI.

Rimarrà anche la lettera R per le VW più spinte, dubbi sulla sigla GTX

Un altra sigla, che poi è identificata da una sola lettera, ovvero R, non scomparirà dai corpi vettura delle Volkswagen. Infatti, andrà ad identificare, come adesso, le varianti più performanti tra le auto prodotte dal Brand tedesco. Potrebbe invece rimanere una parentesi la sigla GTX, attualmente utilizzata per le varianti ID più potenti e performanti. Forse, in attesa che le GTI e le R soddisfino gli standard prestazionali a cui sono abituati i clienti delle sportive di Wolfsburg. Non a caso, il Marchio starebbe lavorando su un modello elettrico più spinto, sul quale la sigla GTI non sfigurerebbe.

La transizione energetica comporta anche questo, perché l’innovazione deve raggiungere gli standard adeguati per offrire un nuovo volto alla tradizione. In questo potrebbe essere d’aiuto la nuova piattaforma per le elettriche, denominata MEB+, che ospiterà batterie più leggere e potenti, in grado di garantire fino a 700 km di autonomia. Questi accumulatori, inoltre, consentiranno tempi di ricarica più rapidi in quanto potranno accettare fino a 200 kW.