Volkswagen Golf GTI BBS Concept: tuning in esemplare unico

La nuova Volkswagen Golf GTI, in linea con la tradizione, suscita passioni ed interesse, anche nel mondo del tuning. Jamie Orr, di Filadelfia, ha dato vita a un esemplare unico del modello, ispirato alla Mk2. Ecco il suo nome di battesimo: GTI BBS Concept. In questa veste, la media tedesca di taglio sportivo dell’ottava serie guadagna un aspetto diverso, allineato ai canoni di gran parte delle auto modificate in aftermarket, ma con un’identità specifica e molto caratteristica.

Le lettere BBS presenti nella sigla della nuova interpretazione della Volkswagen Golf GTI, firmata dal preparatore statunitense, raccontano inequivocabilmente la provenienza di alcuni elementi scelti per il tuning. Si notano, in particolare, i cerchi da 19″ Super RS in tono oro e argento, che fanno il paio con gli adesivi rossi e neri presenti sulla carrozzeria.

Guardando le immagini, spicca subito alla vista l’assetto ribassato, con ammortizzatori H&R, diversi da quelli di serie. Le ruote sono delle Delinte 235/35/19 D7. Nessun intervento ha riguardato le forme della carrozzeria, l’allestimento dell’abitacolo e le caratteristiche del motore, che resta il 2.0 litri turbo a benzina da 245 cavalli di potenza e 370 Nm di coppia.

Sul cuore non si è messa mano, ma per dare una tonalità di scarico più piena l’impianto di scarico è stato rimpiazzato da un Borla. L’energia di questa versione tuning della Volkswagen Golf GTI di ottava generazione viene scaricata a terra con l’ausilio di una trasmissione automatica a doppia frizione DSG a 7 rapporti, che svolge bene il suo compito. A voi il video della GTI BBS Concept e qualche immagine.