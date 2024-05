Volkswagen California, il nuovo van per l’avventura pronto a giugno

Volkswagen, divisione veicoli commerciali, offrirà il nuovo California nelle versioni Beach, Beach Tour, Beach Camper (con una mini-cucina nella parte posteriore), oltre a Coast e Ocean (ciascuna con un angolo cottura completo sul lato del conducente). Questo significa che è nuovamente disponibile una famiglia completa di camper per soddisfare le più svariate esigenze e situazioni. Il nuovo California è anche uno dei tre pilastri della più ampia gamma di van camperizzati di qualsiasi casa automobilistica tedesca; si posiziona tra il più piccolo Caddy California e il più grande Grand California. All’interno di questa gamma complessiva, il Nuovo California è il perfetto tuttofare che combina in modo ideale le funzioni di un versatile bus VW per l’uso quotidiano e di un camper multifunzionale.

I punti salienti del nuovo Volkswagen California

Tutte le versioni del nuovo Volkswagen California condividono il tetto a scomparsa con finestra anteriore e un’ampia apertura frontale, nonché due finestre laterali aggiuntive nel soffietto (tutte con zanzariera). Un’altra caratteristica comune sono le porte scorrevoli sui lati destro e sinistro – nel California 6.1, questa caratteristica era disponibile solo sul lato passeggero anteriore nei pacchetti di equipaggiamento Coast e Ocean. Nella vita quotidiana, il nuovo California può quindi essere caricato e scaricato da ambo i lati.

Durante i viaggi, per la prima volta, entrambi i lati del veicolo potranno essere utilizzati come terrazza all’aperto. È possibile ordinare un tendalino opzionale per il lato destro o sinistro per ripararsi dalla pioggia o dal sole eccessivo. Un’altra novità: sedili singoli al posto della panca posteriore. In altre parole, ora le biciclette possono viaggiare anche all’interno e i sedili possono essere posizionati individualmente in base alle preferenze personali. Infine, tutti i veicoli New California, a partire dalla versione Beach Tour, sono dotati di una nuovissima centralina per camper nel montante C sul lato passeggero.

Tutte le funzioni del camper possono essere controllate e verificate tramite il display. In alternativa, le funzioni possono essere gestite anche tramite la corrispondente app di bordo sul sistema di infotainment e l’app California su smartphone. Un piccolo dettaglio tecnico dimostra quanto il nuovo California sia ben studiato in tutti i settori: tutte le luci a LED e di fondo dell’abitacolo possono essere spente contemporaneamente con un breve doppio tocco su uno dei numerosi interruttori della luce – una caratteristica che spesso non si trova nemmeno negli hotel di lusso.

Volkswagen California: per la prima volta plug-in

Il nuovo Volkswagen California è alimentato da tre diversi sistemi, tutti accoppiati a un cambio automatico a variazione diretta. Disponibile un’unità a quattro cilindri con una potenza di 110 kW (150 CV) turbodiesel a iniezione diretta (TDI), altrimenti si può scegliere un turbo benzina a iniezione diretta (TSI) dalla coppia altrettanto elevata, in grado di produrre 150 kW (204 CV). Sia il TDI che il TSI azionano l’asse anteriore.

Una novità assoluta per la California è, invece, la nuova trazione ibrida plug-in (eHybrid) con una potenza di sistema di 180 kW (245 CV). La Nuova California è il primo modello MQB del Gruppo Volkswagen a combinare una trazione ibrida plug-in con il sistema di trazione integrale 4MOTION. La trazione ibrida plug-in consente alla Nuova California di trasformarsi temporaneamente in un veicolo elettrico per l’uso quotidiano.

L’elevata efficienza combinata di un motore elettrico e di un TSI ad alta tecnologia (1.5 TSI evo2) consente un’autonomia complessiva molto elevata e un peso massimo del rimorchio fino a 2.000 kg. Ciò rende la Nuova California eHybrid 4MOTION il compagno ideale per tutti i giramondo, i campeggiatori invernali e i campeggiatori con barche o biciclette su rimorchio.

Sul mercato da giugno

Le prevendite del nuovo Volkswagen California inizieranno nel giugno 2024 e le prime consegne avverranno nella seconda metà dell’anno. Tutti sintonizzati, riparte l’avventura.