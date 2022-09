Volkswagen Arteon: addio nel 2024, al suo posto la ID. Aero.

Dopo l’addio della Passat al mercato statunitense, ora è arrivato il turno della Volkswagen Arteon. Secondo le indiscrezioni rilasciate da Automotive News, la coupé quattro porte tedesca andrà definitivamente in pensione nel 2024 e sarà sostituta dalla vettura elettrica ID. Aero.

Volkswagen Arteon sostituita dalla berlina elettrica

Quest’ultima è stata presentata in anteprima all’inizio di quest’anno sotto forma di concept e si presenta come una berlina di medie dimensioni dotata di meccanica 100% elettrica e basata sulla piattaforma MEB. Ancora non si hanno notizie confermate sulla versione di serie, ma il prototipo vantava un pacco batteria da 77 kWh capace di garantire un’autonomia fino a 620 km (ciclo WLTP). Anche la Jetta, proposta ancora in alcuni mercati, ma non in Italia, potrebbe fare la stessa fine della Passat, anche se il suo futuro non sembra sia definitivamente segnato. Secondo i soliti “rumors”, la berlina compatta teutonica doveva essere sostituita nel 2024, ma probabilmente riceverà soltanto un aggiornamento.

Il declino della Jetta

Dal punto di vista delle vendite, la Jetta ha avuto nel corso degli anni un lento e inesorabile declino. La berlina targata Volkswagen ha venduto 183.262 unità negli Stati Uniti dieci fa, mentre nel 2019 – prima che scoppiasse la pandemia – le vendite sono scese a 100.453 unità. Da allora le vendite hanno continuato a diminuire in maniera esponenziale, raggiungendo quota 90.829 unità nel 2020 e addirittura 55.113 unità nel 2021. Il 2022 si preannuncia ancora peggiore poiché il Costruttore teutonico ha venduto solo 23.791 unità nei primi sei mesi dell’anno.

Tutte le novità del prossimo futuro

In futuro anche la Golf potrebbe lasciare il passo ad un modello tutto nuovo, dotato di motore a zero emissioni. Questo futuro però non sembra ancora troppo vicino, infatti i vertici del Colosso teutonico hanno confermato che nel 2025 dovrebbero arrivare le rinnovate versioni sportive GTI e R. Tra le novità del prossimo futuro segnaliamo anche un crossover elettrico con tre file di sedili che dovrebbe debuttare nel 2026, ovvero più o meno nello stesso periodo in cui verranno lanciate le rinnovate Atlas e Atlas Sport.