Volkswagen Jetta: il restyling col Model Year 2022

Sul mercato statunitense è stata introdotta la nuova gamma Model Year 2022 della Volkswagen Jetta, berlina di dimensioni compatte della Casa di Wolfsburg, da sempre “best seller” oltreoceano. Giunta alla settima generazione, è stata aggiornata a livello estetico con l’introduzione dei paraurti ridisegnati e della calandra cromata.

Allestimento Sport e nuovi colori

Tra le novità della Volkswagen Jetta Model Year 2022 figura anche il nuovo motore 1.5 TSI a benzina da 160 CV di potenza e 250 Nm di coppia massima, abbinato sia al cambio manuale a sei marce che al cambio automatico ad otto rapporti. Inoltre, è stato introdotto il nuovo allestimento Sport con i cerchi in lega dedicati da 17 pollici di diametro, gli elementi della carrozzeria di colore nero lucido e il differenziale elettronico XDS di serie. La gamma cromatica, invece, comprende le nuove colorazioni Kings Red Metallic, Oryx White Metallic e Rising Blue Metallic.

La sportiva GLI da 231 CV

Il top di gamma della nuova Volkswagen Jetta restyling è nuovamente rappresentato dalla sportiva declinazione GLI, equipaggiata con il propulsore 2.0 TSI a benzina da 231 CV di potenza e 349 Nm di coppia massima abbinato al cambio meccanico a sei marce, oppure al cambio automatico a doppia frizione DSG a sette rapporti. Esteticamente, è riconoscibile per la calandra a nido d’ape, il diffusore posteriore con il doppio terminale di scarico e gli specifici cerchi in lega da 18 pollici di diametro, mentre l’abitacolo prevede il quadro strumenti digitale da 10,0 pollici, il volante sportivo in pelle e le cuciture di colore rosso.