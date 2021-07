Voglia di drifting? Questa Nissan Silvia S15 è in vendita

Una Nissan Silvia S15 configurata per il mercato del Giappone viene proposta all’attenzione dei potenziali acquirenti su BH Auctions. L’esemplare, in tinta Orange Lamborghini, è preparato per le gare di drifting. Una cosa che non stupisce, visto l’ampio uso del modello in quel fumante universo. Come si può vedere nel video e nelle foto, l’auto è stata equipaggiata con un aggressivo kit widebody, che regala vigore corsaiolo alla carrozzeria.

Lo splitter maggiorato, il diverso profilo dell’estrattore posteriore e gli elementi aerodinamici laterali sono alcuni degli elementi che concorrono al diverso impatto scenico. Ovviamente le modifiche non si sono fermate all’abito ed hanno interessato anche la meccanica, per renderla più efficace nella prospettiva drifting. Del resto, questa particolare Nissan in tinta Orange Lamborghini è stata costruita per il D1 Grand Prix del 2015. Ecco allora il potenziamento del motore quattro cilindri turbo, che eroga in questa veste 395 cavalli, grazie anche all’aumento della cilindrata, cresciuta da 2.0 a 2.1 litri.

Tanta energia viene scaricata a terra sulle sole ruote posteriori, con l’ausilio di un cambio manuale. Facile intuire l’effetto scenico durante l’azione. Degne di nota anche le modifiche eseguite nell’abitacolo, per dargli una matrice racing. Ci sono: sedili da corsa, roll-bar, freno a mano idraulico, volante sportivo ed altro ancora. In totale il telaio di questa Nissan Silvia ha accumulato una percorrenza di 250 mila chilometri.