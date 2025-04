«Siamo orgogliosi di presentare Vision Rapida, il frutto di una stimolante collaborazione con Italdesign che si concretizza qui a Torino, un territorio che ha fatto dell’automobile un simbolo di ingegno e creatività», ha dichiarato Paola Zini, direttrice dello IED Torino, presentando il nuovo prototipo di sportiva compatta realizzato dagli studenti del Master in Transportation Design.

Un progetto ambizioso

Il progetto Vision Rapida rappresenta un’ambiziosa risposta all’assenza di auto sportive compatte ed economicamente accessibili, una categoria che negli anni ’90 offriva esperienze di guida entusiasmanti alla portata dei giovani appassionati. L’auto, frutto di sei mesi di intenso lavoro, si distingue per il suo design audace e l’approccio innovativo.

Gli studenti hanno operato come un autentico centro stile, supportati dai docenti e dai professionisti di Italdesign, che hanno messo a disposizione strumenti avanzati e competenze di mercato. Questo ha permesso ai giovani designer di sviluppare un modello che unisce estetica accattivante e piacere di guida.

In stile torinese

Il processo creativo è partito dagli schizzi a mano libera fino alla costruzione del modello in scala reale presso lo stabilimento Italdesign di Moncalieri, offrendo agli studenti un’esperienza professionale completa e realistica.

Dario Lauriola, designer esterno di Italdesign e tutor del progetto, ha spiegato l’intento alla base della Vision Rapida: «Gli studenti volevano creare un’auto in cui riconoscersi e con cui sognare, colmando la mancanza di quelle piccole sportive economicamente sostenibili che tanto hanno fatto sognare i ragazzi degli anni ’90».

Questa collaborazione tra IED Torino e Italdesign dimostra come il dialogo tra formazione e industria possa generare progetti innovativi, offrendo al contempo preziose opportunità di crescita professionale. Il prototipo Vision Rapida potrebbe segnare l’inizio di un rinnovato interesse per il segmento delle sportive compatte, unendo tradizione e innovazione in un design che guarda al futuro senza dimenticare il fascino delle auto del passato. Un gran progetto.