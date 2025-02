Centoquindici multe al giorno, oltre 42.000 sanzioni in tre mesi, un terzo delle infrazioni totali rilevate in città. Sono i numeri record del T-red installato all’incrocio tra corso Vittorio Emanuele, corso Inghilterra e corso Castelfidardo a Torino, diventato il terrore degli automobilisti nel 2024.

T-red, il mietitore di multe

L’impianto di rilevazione automatica delle infrazioni, progettato per individuare i passaggi con il semaforo rosso e altre violazioni del codice stradale, sta generando un acceso dibattito in città. I numeri impressionanti delle sanzioni hanno scatenato polemiche sulla reale efficacia del dispositivo come strumento di sicurezza stradale.

La questione divide l’opinione pubblica. Da una parte, gli automobilisti denunciano tempi semaforici troppo stretti e una collocazione del dispositivo in un punto particolarmente critico della viabilità cittadina. Dall’altra, l’amministrazione comunale difende la scelta evidenziando una significativa riduzione degli incidenti negli incroci dotati di multe Torino.

Il sistema ha migliorato la sicurezza?

Il sistema, che registra anche il mancato rispetto delle linee di arresto, è finito sotto la lente d’ingrandimento per verificare che non si trasformi in un mero strumento di riscossione. Gli esperti del settore suggeriscono di potenziare la segnaletica e migliorare la comunicazione preventiva per ridurre le infrazioni.

Mentre il dibattito sulla trasparenza e l’equità delle sanzioni prosegue, l’incrocio rimane osservato speciale per i torinesi, costretti a prestare massima attenzione per evitare costose infrazioni. La vicenda solleva interrogativi più ampi sul delicato equilibrio tra tecnologia, sicurezza stradale e rispetto dei diritti degli automobilisti.