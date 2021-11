VinFast: 2 SUV elettrici disegnati da Pininfarina al Salone di Los Angeles

VinFast, giovane costruttore automobilistico vietnamita, non ha mai nascosto le sue grandi ambizioni, fin dal suo debutto, avvenuto nel 2018 sotto i riflettori del Salone di Parigi. Tra i punti forti di VinFast troviamo le sue sofisticate tecnologie di elettrificazione e il design dei suoi modelli frutto della collaborazione con un mostro sacro del settore, ovvero Pininfarina.

Due nuovi SUV a Los Angeles

Ora, la Casa Vietnamita è pronta ad un ulteriore passo avanti, infatti in occasione dell’imminente Salone di Los Angeles 2021 (19 – 28 novembre) svelerà in anteprima 2 inediti SUV 100% elettrici, anch’essi disegnati da Pininfarina. Battezzati VF e35 e VF e36, i due nuovi SUV sono frutto del programma “The Future of Mobility” che accompagnerà VinFast in tutti i suoi futuri ed ambiziosi progetti.

Look accattivante

La ricetta di VinFast mescola in modo sapiente motorizzazioni a emissioni zero e tecnologie di ultima generazione dedicate a confort e sicurezza, senza dimenticare il look moderno ed accattivante frutto della maestria e dell’esperienza dell’iconico atelier italiano. La VinFast VF e35 sfoggia un look atletico e sportiveggiante che ricorda i SUV-Coupé, mentre la sorella e36 sfoggia un corpo vettura molto più massiccio che punta a massimizzare l’abitabilità interna. Entrambe le vetture vantano linee morbide e sinuose che potrebbero facilmente incontrare i gusti europei e non solo.

Tecnologia smart

Al momento le caratteristiche tecniche di entrambi i modelli sono un mistero, le uniche cose certe è che verranno utilizzate unità 100% elettriche abbinate a sofisticate tecnologie “smart”, tra cui spicca il sistema Smart Security che permette di monitorare sia il traffico che il guidatore. Non mancheranno inoltre numerosi sistemi di assistenza alla guida in grado di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale che risultano sviluppati dalla specialista Vantix. Non mancherà una tecnologia capace di imparare in tempo reale e di rilevare possibili errori del conducente con l’obiettivo di correggerli immediatamente.

Prezzo concorrenziale

Il listino di entrambi i SUV dovrebbe essere decisamente concorrenziale, inoltre la politica commerciale del Costruttore asiatico prevede una garanzia di ben 10 anni.