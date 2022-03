Verstappen va al lavoro con… la Red Bull RB7 [Video]

Il video odierno mostra Max Verstappen al volante della Red Bull RB7, in un quadro ambientale diverso dal solito. Qui il pilota olandese non danza fra i cordoli di un circuito, ma si esibisce con la sua monoposto al Red Bull Technology Campus, dove hanno preso forma diverse vetture vincenti del marchio.

Il campione del mondo di Formula 1, per le riprese, non ha usato il bolide che lo ha accompagnato al successo nella scorsa stagione agonistica. Dopo aver indossato tuta e casco è infatti salito su una Red Bull RB7 del 2011, vincitrice di quel campionato con Sebastian Vettel al volante. Il risultato è un cortometraggio emozionante, tra i padiglioni produttivi e l’area museale. Molto bello lo spezzone iniziale, che mostra Max Verstappen al suo arrivo in portineria. Altrettanto gradevoli i fotogrammi successivi, capaci di appagare il sistema sensoriale.

Con questo video Red Bull tiene desto l’interesse dei fan, a poche ore dal Gran Premio del Bahrain, prima tappa del Campionato del Mondo di F1 2022. Per incollare il pubblico allo schermo, è stata confezionata una trama coinvolgente. Del resto, il team fa parte di una galassia che di marketing se ne intende alla grande. Guardando le immagini, sembra quasi che venga raccontata la giornata tipo di un lavoratore in monoposto, con un’abbuffata di scariche di adrenalina. Buona visione!