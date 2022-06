Verifica punti patente: come controllare quanti punti sono rimasti

Il meccanismo della patente a punti è stato introdotto in Italia nel 2003. Con questo sistema, si ha la sanzione accessoria della decurtazione di alcuni punti (da 1 a 15, a seconda di quanto grave è la violazione al Codice della Strada commessa), partendo da 20 punti-base. Oppure si possono “guadagnare” 2 punti ogni 2 anni (fino ad un massimo di 30) se non si commette alcuna infrazione che comporta la sottrazione di uno o più punti patente. Se i punti a disposizione sono azzerati, occorre sottoporsi alla revisione della patente. In questa guida analizziamo tutte le modalità di verifica (online, offline, con e senza SPID) dei propri punti patente a disposizione, e come accedere ai servizi.

Come faccio a sapere quanti punti ho sulla patente?

Il saldo dei punti patente può essere verificato, in qualsiasi momento, attraverso una serie di servizi. Se non si dispone di una connessione Web, l’Automobile Club d’Italia mette a disposizione il numero verde 848.782.782, raggiungibile soltanto da telefono fisso e attivo 24 ore su 24. In questo caso, bisogna digitare la data di nascita e il numero della patente seguito dal tasto “cancelletto”. Il costo del servizio telefonico ACI è di una chiamata urbana.

Come sapere i punti patente da cellulare

La App iPatente, creata dal Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, permette di conoscere “in tempo reale” la propria situazione punti-patente attraverso il device portatile. È sufficiente scaricare la App disponibile su GooglePlay ed Apple Store e seguire le istruzioni per il collegamento e la fruizione dei servizi proposti. La App iPatente permette di avere a portata di mano la verifica delle scadenze che riguardano il proprio veicolo, dalla revisione all’assicurazione Rc Auto, lo stato delle pratiche in esecuzione e la consultazione di quelle precedenti.

Come controllare i punti patente online

Il Portale dell’Automobilista è il sito Web del Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili che permette anche di conoscere la propria “posizione” dei punti patente. Occorre registrarsi nel portale, indicando il proprio codice fiscale, il numero della patente e la sua data di scadenza. Lo step successivo consiste nel cliccare sul pulsante “Saldo patente”, per visualizzare la situazione residua.

Come controllare i punti con SPID

Il Portale dell’Automobilista e la App iPatente sono, dal 1 ottobre 2021, accessibili nell’area riservata esclusivamente con il Sistema Pubblico di Identità Digitale o con CIE (Carta d’Identità Digitale).

Come vedere i punti senza registrazione

La verifica senza registrarsi è possibile con il servizio telefonico dell’Automobile Club d’Italia di cui sopra.

Verificare punti senza SPID

Oltre al numero verde 848.782.782 dell’ACI, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili informa che il 1 aprile 2022 è stato attivato il numero 0645775962, anch’esso attivo 7 giorni su 7 e al costo di una telefonata urbana.