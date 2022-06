Vecchia Lada tirata da una gru con…la colla [Video]

Quelli di Garage 54 ci hanno ormai abituato a delle prove incredibili, che si spingono oltre i confini dell’immaginazione. Protagonista del filmato odierno è una vecchia Lada, scelta come cavia per un esperimento teso a verificare la reale tenuta di una supercolla russa. Siccome a loro la fantasia non manca, hanno pensato di mettere la vettura sottosopra e di ancorarla a una gru, facendo appello alle doti di tenuta della sostanza adesiva. Riuscirà questa a non far piombare l’auto a terra? Il video ci fornisce la risposta.

Lo scopo del test riguarda la presa della sostanza chimica

Per fare l’esperimento, sulle ruote della vecchia Lada sono state applicate della piastre di metallo, agganciate alla gomma con la supercolla. Dall’altra lato, questi elementi metallici sono stati ancorati alla gru, tramite delle funi di raccordo. L’obiettivo? Sollevare l’auto da terra, senza vederla piombare tristemente al suolo.

Come è andato l’esperimento? Diciamo che si è concluso con successo. La tenuta della vigorosa sostanza adesiva ha trovato una verifica empirica. Il tutto è stato immortalato da una ricca sequenza di fotogrammi diventati virali sul web.

La vecchia Lada ha salvato la pelle nell’esperimento

Qualcuno potrebbe obiettare che ci sono stati dei cedimenti, ma questi non hanno riguardato la supercolla. In un caso si è staccato il battistrada, per lo stato pietoso in cui versava lo pneumatico. In un altro hanno ceduto i cavi di ancoraggio dell’auto alla gru.

Il test è riuscito a dimostrare l’efficacia della sostanza adesiva, ma non si capisce quale ritorno possa avere in ambito automobilistico. Per avere una risposta, bisognerebbe interrogare i ragazzi di Garage 54. Loro, con la fervida fantasia che li caratterizza, non avranno difficoltà a delucidare anche su questo fronte, dissolvendo i dubbi e le perplessità di noi comuni mortali. A voi il filmato. Buona visione!