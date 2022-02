Una Lada 1600 che frena con il tetto “attivo” [Video]

Dalla Russia arrivano spesso dei video stravaganti sull’universo a quattro ruote. Eccone uno che si aggiunge alla serie. Protagonista è una vecchia Lada 1600, il cui tetto è stato tagliato per funzionare come una sorta di aerofreno. Al suo sollevamento, i flussi d’aria incontrano un ostacolo fisso che aumenta la resistenza all’avanzamento, rallentando la marcia del veicolo.

Soluzioni di aerodinamica attiva, improntate allo stesso principio, trovano applicazione nelle supercar più costose, sotto forma di alettoni mobili o di altri dispositivi del genere. Questi aiutano ad incrementare la deportanza quando serve, senza sporcare i flussi ove è utile una maggiore scorrevolezza. L’intervento sulla Lada 1600 viene proposto, tanto per cambiare, sul canale YouTube di Garage 54, che ci ha ormai abituati alle trovate più esotiche e strampalate.

I ragazzi russi hanno tagliato il tetto dell’auto, trasformandolo in un aerofreno. Sulla soluzione hanno eseguito pure dei test, anche se i livelli di accuratezza dei collaudi non sono degni dei centri prova più all’avanguardia. Qui si va a naso. Una cosa è certa: quando il conduttore del loro canale dice che, con l’appendice in esercizio, nell’abitacolo tira un grande freddo, è verità cristallina, vista la cornice ambientale russa.