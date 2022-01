La Lada che fa le capriole esiste e viene dalla Russia [Video]

Nell’era social, stupire è diventato un mantra per chi cerca visibilità. Il video odierno mostra una speciale Lada che si concede alcuni funambolismi di taglio circense. L’idea è venuta ai ragazzi russi di Garage54, che ormai ci hanno abituati alle loro imprese fuori dal comune. Questa volta si sono inventati un’auto che fa le capriole.

La scelta è caduta su una vecchia Lada, tagliata al centro, per accorciarne il passo. Poi è stata alzata da terra e spogliata di qualsiasi cosa a bordo, lasciando solo l’indispensabile per la guida. Infine le hanno saldato un roll-bar ad arco. Come potrete vedere nel video, si tratta di una grossa struttura metallica in acciaio, pensata per far rotolare il mezzo. Il lavoro è stato duro e faticoso.

All’inizio, per far abituare il conducente alle particolari danze, la capriola è stata provocata manualmente. Poi è stato il turno di alcuni tentativi autonomi, non andati a buon fine, seguiti dalla prova che ha segnato il raggiungimento dell’obiettivo. L’esperimento è riuscito. Non c’è che dire: l’idea è strampalata, ma fa il suo effetto! A voi il filmato (da 4’15”), con una raccomandazione: non provate assolutamente a replicare questo esperimento a casa.