Lada Niva: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

Nel corso del 2024, sul mercato europeo debutterà la Lada Niva totalmente nuova. Sarà sviluppata parallelamente alla terza generazione della Dacia Duster, con cui condividerà la piattaforma modulare CMF-B. Sul mercato russo, invece, affiancherà i modelli Niva Legend e Niva Travel.

Anche nella variante a 7 posti?

Esteticamente, la nuova Lada Niva sarà riconoscibile per la carrozzeria a cinque porte, in linea con lo stile della concept car 4×4 Vision esposta al Salone di Mosca del 2018. Inoltre, non è esclusa la variante a passo lungo con l’abitacolo a sette posti, la cui introduzione sarebbe in programma nel corso del 2025.

A propulsione ibrida

A livello di motorizzazioni, la nuova Lada Niva sarà disponibile sul mercato europeo con il propulsore 1.3 TCe sovralimentato a benzina, dotato della tecnologia Mild Hybrid da 12V. Inoltre, non dovrebbero mancare le configurazioni Full Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, con il nuovo motore a benzina 1.8 SCe aspirato a ciclo Atkinson, abbinato all’unità elettrica dedicata.