25 esemplari prodotti, 450 cavalli di potenza, 2,8 secondi per raggiungere i 100 km/h e un prezzo stimato tra 580.000 e 690.000 euro: sono i numeri che raccontano l’esclusiva Prodrive P25, una delle auto più rare e desiderate nel mondo dei restomod, ora protagonista di un’asta Bonhams. Una Subaru Impreza che fa sognare e girare la testa a chiunque incroci il suo sguardo.

Subaru Impreza, il restomod

Questa vettura unica, con la sua distintiva livrea argentata, è un omaggio contemporaneo alla leggendaria Subaru Impreza 22B, simbolo delle competizioni rally degli anni ’90. Il progetto, concepito dagli esperti di Prodrive – il team che ha portato Subaru a numerosi trionfi nel Mondiale Rally – celebra il 25° anniversario della vittoria del titolo Costruttori del 1997.

Sotto il cofano si trova un motore boxer EJ25 da 2,5 litri sovralimentato, arricchito da componenti avanzati e un turbocompressore Garrett. La trasmissione sequenziale X-Shift a sei rapporti, abbinata a un sofisticato sistema di trazione integrale con differenziale centrale elettronico, garantisce un controllo impeccabile della potenza.

Grazie all’ampio utilizzo della fibra di carbonio per la carrozzeria, il peso è stato ridotto a soli 1.200 kg. Elementi come il tetto, il cofano e l’alettone posteriore mostrano con orgoglio la trama del carbonio a vista, enfatizzando il carattere sportivo della vettura.

Una vettura speciale in tutti i suoi particolari

L’abitacolo unisce eleganza e tecnologia, con rivestimenti di alta qualità in pelle e Alcantara che si fondono con una moderna strumentazione digitale. Le prestazioni sono completate da un impianto frenante su misura e una coppia motrice superiore ai 600 Nm.

Questo esemplare, con appena 300 km percorsi, rappresenta un’occasione irripetibile per i collezionisti più esigenti. La Prodrive P25 non è solo un’auto, ma un pezzo di storia del motorsport reinterpretato in chiave moderna, dove il patrimonio rallystico incontra l’innovazione tecnologica del XXI secolo. Non a caso, è al centro dell’attenzione nell’ambito delle aste auto sportive.