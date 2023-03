La Subaru Impreza WRX STI da rally col V8 Ferrari California

Una Subaru Impreza WRX STI del 2004 è stata sottoposta a trapianto, ricevendo un motore V8 Ferrari, tipo F136. Per chi non ha dimestichezza con le sigle interne del “cavallino rampante”, si tratta di quello della moderna California. L’idea è venuta a un certo Sam Albert, negli Stati Uniti. Anche prima di saperlo, qualche vago sospetto sulla provenienza geografica del tuning era possibile averlo. Rispetto all’unità boxer 4 cilindri turbo da 2.5 litri di partenza, il propulsore firmato dalla Casa di Maranello offre molti più cavalli.

Perché un motore Ferrari?

La scelta non è stata fatta (soltanto) per guadagnare la scena mediatica, ma anche per affrontare in modo diverso le prove speciali nella classe Open 4WD dell’American Rally Association. Analizzando i regolamenti, il tizio all’origine di questa trasformazione ha notato che il tetto di cilindrata per i motori aspirati è di 4.5 litri. Guardandosi in giro, si è orientato con decisione sul propulsore F136 V8 da 4297 centimetri cubi e 460 CV della Ferrari California moderna. Una scelta costosa, ma sicuramente di prestigio.

Ingegneria genetica sotto il cofano

Il trapianto di questo 8 cilindri sulla Subaru Impreza WRX STI è stato macchinoso. C’è stata pure qualche battuta d’arresto, ma Sam Albert non si è scoraggiato ed oggi ci offre, in un paio di video, l’esito degli sforzi, regalandoci le note del motore al banco. Le melodie cambiano rispetto a quelle della California, ma restano sempre un bel sentire. Pare che le performance del sistema propulsivo siano abbastanza vicine a quelle dichiarate dalla Ferrari per la sua coupé-cabriolet.

La Subaru V8 presto in corsa

Siamo curiosi di vedere come la vettura così trasformata si comporterà in gara. Il debutto è previsto nel mese di aprile, all’Olympus Rally di Washington. Sono certo che la maggiore curiosità sarà per il sound di questa Subaru Impreza WRX STI, anche se il timbro di voce non è proprio armonico ed entusiasmante come sulla “rossa” da cui proviene. A voi i due filmati.