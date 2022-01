Una rara e potente Nissan Skyline GT-R del 1971 in vendita all’asta

La Nissan GT-R, conosciuta anche con il soprannome di Godzilla, è una delle supercar più apprezzate e complete del mercato automotive, in grado di sfidare mostri sacri del calibro di Porsche 911 Turbo, il tutto offerto ad un prezzo di listino decisamente più basso. La supercar nipponica può inoltre contare su una lunga e gloriosa storia, infatti il suo know how tecnico è stato affinato nel corso degli anni grazie a ben cinque generazione di Nissan Skyline GT-R, prodotte dal 1969 al 2002.

In vendita all’asta

Ora, un raro esemplare della prima generazione della Skyline GT-R (sigla di progetto KPGC10) del 1971 è stata messa in vendita all’incanto su BringATTrailer con un’offerta che attualmente è pari a 50.666 dollari, circa 44,718 euro secondo il cambio attuale.

Restauro a regola d’arte

Questa Skyline GT-R del 1971 è la prima Skyline a due porte, inoltre l’esemplare in questione risulta pari al nuovo perché restaurato in maniera certosina e in ogni sua parte, ovviamente con l’uso di componenti originali e di quell’epoca.

Divertente da guidare

La vettura non è solo bella da ammirare, ma anche molto divertente da guidare, grazie all’uso di un poderoso propulsore sei cilindri dotato di kit stroker Kameari Engine Works, in grado di scaricare sulla trazione posteriore – tramite l’uso di un cambio manuale a cinque marce – ben 186 CV e 270 Nm di coppia massima (la versione standard ne aveva circa 165 CV). Il divertimento alla guida di questa vettura viene aumenta in maniera esponenziale grazie alla massa contenuta di appena 1,100 kg e al sistema di sospensioni regolabili: McPherson all’anteriore e indipendenti al posteriore.