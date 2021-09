Una pista privata? Questa villa in affitto su Airbnb ne ha due…

A Pomona, nel Missouri, c’è un luogo dove gli appassionati di auto possono sentirsi completamente liberi, dove l’unico limite alla quantità di divertimento che si può avere è legato al tempo di pernottamento. Quel posto si chiama Little Talladega. Un Airbnb situato su una proprietà di 60 acri, con una villa di oltre 800 metri quadrati con alloggi per 16 persone. Questo si traduce in sei camere da letto, 12 letti e sei bagni e mezzo. Tutto ciò è fantastico perché le sue caratteristiche principali sono le due piste da corsa e i tanti chilometri di sentieri a cui gli affittuari hanno accesso.

Una pista per correre

Anche se le piste non sono enormi, sono abbastanza grandi per dare libero sfogo alla propria voglia di correre, o addirittura per ospitare un Gran Premio di kart con tutti 15 gli amici con cui si è deciso di affittare la casa. La sua forma a goccia, con una chicane al centro, permette anche di fare qualche setup in pista per prolungare il divertimento. A questo si aggiunge un piccolo ovale sterrato, capace di regalare molte ore di divertimento. Infine, il grande garage può ospitare un bel numero di go-kart.

Intrattenimento per tutti i gusti

Se poi qualcuno si stanca di stare al volante, c’è anche una sala giochi, oltre a un campo da tennis, un campo da basket, un campo da baseball, un parco giochi, una piscina, un tavolo da biliardo, una pista da ballo e tanto altro ancora. A disposizione ci sono anche un ampio numero di cucine che significano che nessuno rimarrà senza cibo, e se non fosse chiaro che questo posto è impostato per gli appassionati di auto, due delle camere da letto dispongono di letti per auto (una a tema JDM l’altra a tema pickup classico). Perché anche quando arriva il momento di dormire, non si deve mai rinunciare alla propria passione a quattro ruote.