La creatività non conosce confini quando si parla di supercar: un appassionato australiano ha trasformato una BMW E36 in una replica quasi perfetta di una Lamborghini Diablo, diventando la vera attrazione di un affollato raduno auto Melbourne.

La replica di Lamborghini Diablo

Questo audace progetto ha catturato l’attenzione di oltre 10.000 visitatori quando il proprietario ha avuto il coraggio di parcheggiare la sua creazione accanto a una vera replica Lamborghini. L’elemento più sorprendente di questa replica non è solo il suo aspetto esteriore, ma anche la scelta del motore: un insolito 13B turbo rotary, solitamente associato alle auto da drift.

Partendo da una scocca abbandonata in un fienile, in soli cinque mesi questa trasformazione ha dato vita a un capolavoro meccanico capace di ingannare anche gli occhi più esperti. La folla si è radunata intorno alle due vetture, creando un vero e proprio blocco di curiosi e appassionati.

La reazione del pubblico

Le reazioni del pubblico sono state contrastanti. Alcuni hanno sottolineato le differenze tecniche, come la posizione inusuale del motore, mentre altri hanno lodato l’ingegnosità e l’unicità del progetto.

La Lamborghini Diablo, prodotta dal 1990 al 2001, rimane uno dei modelli più iconici della casa di Sant’Agata Bolognese, tanto da attirare personaggi illustri come Donald Trump, che nel 1997 ordinò una versione Roadster personalizzata in Blu Le Mans.

Questo fenomeno delle repliche di alta qualità sta aprendo nuove prospettive nel mondo delle supercar, dimostrando come la passione per l’automobilismo possa trovare espressione anche attraverso progetti alternativi e più accessibili. È un modo originale per realizzare il sogno delle auto esotiche senza sacrificare il proprio conto in banca.