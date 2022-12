Una Ferrari off-road… sulle tracce di 911 Dakar e Huracan Sterrato

Le Case automobilistiche esplorano di continuo nuovi possibili segmenti di modelli, cercando di proporre qualcosa di inedito in grado di stuzzicare e stupire la clientela. Non fanno eccezione i produttori di supercar, come sottolineato dal recente debutto – quasi contemporaneo – della Porsche 911 Dakar e della Lamborghini Huracan Sterrato. Questi due bolidi che si presentano come la versione off-road dei modelli da cui derivano, hanno scatenato la fantasia di appassionati e utenti del web che hanno iniziato a fantasticare sull’eventuale aspetto delle proprie supercar preferite in versione “fuoristrada”.

Una Ferrari off-road secondo Ildar Project

Tra i marchi chiamati un causa spicca ovviamente Ferrari, eterna rivale di Lamborghini e Porsche e sogno nel cassetto di milioni di persone. Ad immaginare una vettura del Cavallino Rampante off road ci ha pensati prio fra tutti la pagina Instagram “Ildar Project”, specializzata nella produzione di rendering – ovviamente non ufficiali – di auto esotiche.

Ferrari SF90 ”Dakar Cross Edition”

Ildar Project ha ideato “digitalmente” un’ipotetica SF90 Stradale trasformata nella cosiddetta SF90 ”Dakar Cross Edition”. Dall’immagine pubblicata sul celebre social si può apprezzare una Ferrari S90 “stravolta” nell’estetica grazie a degli accorgimenti che l’hanno trasformata in un veicolo in grado di uscire senza problemi fuori dalle strade asfaltate. In primo luogo, l’assetto di questa supercar ibrida è stato opportunatamente rialzato ed è stato abbinato a pneumatici specifici all terrain che avvolgono nuovi cerchi in lega. Le carreggiate sono state allargate sensibilmente grazie all’adozione di nuovi parafanghi non verniciati, in grado di proteggere la carrozzeria da eventuali pietre e detriti.

Tanti dettagli inediti

Il muso è stato impreziosito invece da due piccoli fari supplementari istallati proprio sulla punta anteriore dell’auto. Infine non poteva mancare un grade portapacchi montato sul tetto, dedicato a ospitare una ruota di scorta, decisamente utile in caso di una sfortunata bucatura. Grazie a questo kit, la SF90 ”Dakar Cross Edition” sarebeb pronta ad affrontare qualsiasi tipo di rally, peccato però che quasi sicuramente resterà solo un bellissimo sogno nel cassetto.