Una Ferrari 488 Spider a effetto arcobaleno gira a Singapore | Video

Una Ferrari 488 Spider, con specifiche di carrozzeria da Pista, è stata immortalata in un video molto popolare in rete, girato a Singapore. A richiamare gli sguardi non sono tanto i paraurti e gli altri elementi estetici presi dalla sorella più sportiva, ma la livrea multicolore dell’esemplare. Sembra quasi una tela itinerante. Al volante c’è una donna, di cui l’auto riflette probabilmente i gusti.

Non ci vuole molto a capire quanto un allestimento del genere faccia male ai ferraristi, ma trattandosi di wrapping il ritorno alla configurazione iniziale è facilmente praticabile. Resta da digerire il boccone amaro del look simile a quello della Pista, su una vettura che è invece una “normale” Ferrari 488 Spider.

Per quel che mi riguarda, sul piano rigorosamente stilistico, quest’ultima è più bella dell’altra, anche se gli aspetti dinamici sono meno estremi. Guardando le immagini dell’esemplare trattato, si nota anche l’assenza della targa. Non capisco come questo sia possibile, ma ne prendo atto. È l’ultimo dettaglio di cui mi sono accorto. Si vede che non faccio il vigile urbano.

Ricordiamo che la Ferrari 488 Spider è spinta da un motore V8 biturbo da 3.9 litri di cilindrata, disposto in posizione posteriore centrale, che sviluppa una potenza massima di 670 cavalli a 8.000 giri al minuto, con un picco di coppia di 760 Nm a 3.000 giri al minuto. Questa energia, grazie al tetto rigido in metallo, che si apre in pochi secondi, può essere vissuta en plein air, gustando le sonorità meccaniche del cuore, col vento che accarezza i capelli. Le prestazioni sono al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3 secondi netti e da 0 a 200 km/h in 9 secondi. Si fissa a quota 325 km/h la velocità massima.