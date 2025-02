Solo 41 esemplari prodotti, 38 destinati all’Europa, 305 cavalli di potenza americana e un prezzo stimato tra i 150.000 e 200.000 dollari: questi sono i numeri che raccontano la rarissima De Tomaso Pantera 90 Si, pronta a essere battuta all’asta RM Sotheby’s a Miami.

De Tomaso Pantera Si: il canto del cigno

Questa supercar italo-americana, nata nei primi anni ’90 come ultimo tentativo di rinnovare il celebre modello Pantera 90 Si, rappresenta oggi uno dei gioielli più ambiti dai collezionisti. Il design porta la firma prestigiosa di Marcello Gandini, già celebre per la creazione della leggendaria Lamborghini Countach, che ha saputo infondere alla vettura un carattere moderno senza tradirne l’essenza originaria.

Sotto il cofano, un possente Ford V8 da 5,0 litri con iniezione elettronica sprigiona 305 CV, gestiti da un cambio manuale ZF a 5 marce. Le prestazioni sono da vera supercar dell’epoca, con una velocità massima di 270 km/h, mentre l’impianto frenante Brembo, condiviso con la Ferrari F40, garantisce arresti sicuri e potenti.

L’esemplare finito all’asta: una gemma

L’esemplare proposto all’asta, rifinito in una splendida colorazione Giallo con interni in pelle nera, ha percorso appena 18.763 chilometri. Consegnato originariamente in Germania, è stato importato negli Stati Uniti solo nel 2020, rappresentando una rarità assoluta per il mercato americano, che non aveva mai ricevuto questo modello quando era nuovo.

Il telaio alleggerito e le sospensioni perfezionate hanno reso questa versione della Pantera più agile e maneggevole rispetto alle precedenti, confermando la vocazione sportiva del marchio De Tomaso. Un recente restauro ha riportato la vettura al suo antico splendore, rendendola ancora più appetibile per i potenziali acquirenti.

Questa De Tomaso Pantera 90 Si testimonia la visione innovativa di Alejandro De Tomaso, capace di fondere il meglio dell’ingegneria italiana con la potenza americana, creando un’auto che, nonostante la fine prematura della casa automobilistica, continua a far sognare gli appassionati di auto classiche in tutto il mondo.