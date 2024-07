Una BMW XM con carrozzeria in Alcantara presentata in via Monte Napoleone

Con una speciale BMW XM si rinnova la collaborazione del marchio dell’ovale blu con Alcantara. Si tratta di un esemplare unico, dove il prezioso materiale di rivestimento avvolge l’abitacolo e persino la carrozzeria, nel segno del lusso e dell’esclusività. La presentazione del risultato finale di questo sforzo congiunto è avvenuta ieri in via Monte Napoleone 12, a Milano, nel cuore del quadrilatero della moda, tempio del luxury shopping mondiale.

Il progetto, battezzato “Sky is the limit“, nasce dalla partnership tra BMW Italia e Alcantara. Oggetto del trattamento è stato il SUV sportivo a propulsione ibrida della casa tedesca, trasformato in una one-off che suscita grande curiosità. Ne deriva un’auto unica nei contenuti, dove si miscelano il dinamismo e l’esclusività, giocando sul contrasto di colore bianco/nero dell’esclusivo materiale Made in Italy.

La BMW XM in esame è diventata un pezzo unico grazie all’utilizzo di Alcantara sia per gli interni sia per l’esterno. Tutte le superfici, sia dentro che fuori, sono avvolte dal prezioso ingrediente. Se per l’abitacolo non si tratta certo di una novità assoluta o, comunque, di una cosa in grado di stupire più di tanto, il discorso si fa diverso per la carrozzeria. Non è rituale, infatti, assistere ad interpretazioni di questo tipo.

Una BMW XM con abito d’alta moda

La scelta, per il rivestimento del corpo, è caduta su un’Alcantara nero BMW, che dona un effetto matt, in contrasto con gli inserti nero lucido. Non occorre specificare che l’applicazione è avvenuta con precisione maniacale, ad opera di sapienti artigiani.

Pure negli spazi interni l’Alcantara domina la scena. Il nero è il tono dominante sugli elementi anteriori, come i sedili e il pannello lato guida. Le impunture ricamate a greca nei colori rosso, blu e azzurro dell’allestimento M di BMW aggiungono un tocco di sportività, in linea con l’indole del modello. Per i posti dei passeggeri posteriori è stato scelto, invece, un colore bianco ghiaccio, che crea un ambiente lussuoso ed esclusivo, ispirato ad un elegante salotto. Alcuni accessori aggiuntivi completano il quadro secondo questa filosofia.

Stessa scelta cromatica è stata fatta per il padiglione del tetto, con una stampa digitale ad effetto sfumato. La scelta di un ambiente interno asimmetrico, in contrasto di colore, vuole accentuare il dualismo tipico della BMW XM, una vettura divertente da guidare per la sua sportività ma anche confortevole e lussuosa per farsi trasportare nei lunghi spostamenti veloci. Che ne pensate del risultato? A voi la parola.