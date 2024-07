Nuova BMW M5: parte oggi la produzione nello stabilimento di Dingolfing

La BMW M5 è una delle berline più prestazionali ed emozionanti in commercio. Nella nuova serie sprigiona numeri migliori che mai. Già iniziato il ciclo produttivo, anche se le consegne cominceranno a prendere forma dal prossimo 2 novembre. La casa tedesca mostra alcune foto della vettura di fresco conio, mentre esce dalla catena di montaggio nello stabilimento di Dingolfing. Si tratta della prima versione elettrificata della famiglia.

Questa BMW M5 di settima generazione fa leva su un sistema ibrido e combina il motore V8 biturbo da 4.4 litri con un cuore elettrico, per una potenza di sistema nell’ordine dei 727 CV e una coppia di 1.000 Nm. Quanto basta per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. La batteria ad alta tensione del veicolo promette un’autonomia elettrica fino a 69 chilometri nel ciclo WLTP. Qui, però, non ci occupiamo della sua scheda tecnica, ma del ciclo produttivo del modello.

Nella giornata odierna si celebra l’inizio ufficiale del processo costruttivo, presso il già menzionato stabilimento del BMW Group di Dingolfing. Già negli anni ’80, questo sito aziendale forniva le carrozzerie preassemblate dei primissimi modelli della serie, che venivano poi completati a mano presso la M GmbH di Garching. Dalla seconda generazione, la berlina ad alte prestazioni dell’elica blu è stata costruita interamente nello stabilimento della Bassa Baviera.

Con la nuova BMW M5 la connessione con quell’area è ancora più stretta, perché quasi tutto è a “chilometro zero”. I componenti principali dell’auto vengono prodotti in loco o forniti da stabilimenti vicini. Ne deriva un approccio alla produzione quasi per intero “sotto lo stesso tetto”, per usare una frase cara agli uomini della casa bavarese. Il telaio, il tetto in fibra di carbonio, la batteria ad alto voltaggio e molti altri elementi giungono dall’area.

Ecco le parole di Christoph Schröder, direttore dello stabilimento di Dingolfing: “Siamo orgogliosi di costruire qui l’ultima generazione dell’iconica BMW M5”. Basata sulla silhouette della Serie 5, questa versione performante dispone di misure aggiuntive per irrigidire la struttura della carrozzeria, resa più vistosa dai passaruota allargati. Fra le caratteristiche specifiche, lo spoiler posteriore in CFRP, il volante M e i sedili multifunzione dal taglio sportivo. Nelle prossime settimane, la produzione nello stabilimento aumenterà gradualmente fino a diverse dozzine di BMW M5 al giorno. Il lancio sul mercato europeo del nuovo modello dovrebbe iniziare il 2 novembre 2024.