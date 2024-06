BMW ha svelato la nuova M5, la berlina sportiva derivata dalla Serie 5 presentata lo scorso anno. Contrariamente alle aspettative di molti, non è completamente elettrica, ma dotata di un potente powertrain ibrido plug-in da 727 CV e una coppia massima di 1.000 Nm, abbinato alla trazione integrale M xDrive. Il debutto ufficiale avverrà al Goodwood Festival of Speed a luglio, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per novembre, insieme alla già annunciata M5 Touring.

L’anima della nuova BMW M5

Il cuore termico del powertrain M Hybrid della M5 è un V8 biturbo di 4.4 litri, capace di erogare 585 CV e 750 Nm di coppia. Il motore elettrico, integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti, fornisce ulteriori 197 CV e 280 Nm di coppia, che possono arrivare fino a 450 Nm. In totale, la potenza combinata è di 727 CV, con una coppia massima di 1.000 Nm. Per esaltare il sound del motore, la M5 è dotata di scarichi con flap a regolazione elettrica su due coppie di terminali in Black Chrome.

In termini di prestazioni, la BMW M5 accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, migliorando di un decimo rispetto al modello precedente, nonostante il peso aggiuntivo dovuto alla batteria, che porta la massa totale a 2.435 kg. La velocità massima è limitata a 250 km/h, ma può raggiungere i 305 km/h con l’M Driver’s Package.

Autonomia elettrica e consumi

La batteria da 18,6 kWh, posizionata sotto il pianale, garantisce un’autonomia elettrica di 67-69 km nel ciclo WLTP. Quando viaggia in modalità elettrica, la M5 produce un sound specifico che risponde ai movimenti dell’acceleratore. Il consumo di carburante dichiarato è di 1,7 l/100 km, che aumenta a 10,3 l/100 km con la batteria scarica.

La trazione integrale M xDrive include un differenziale a controllo elettronico al posteriore e diverse modalità specifiche per la pista, tra cui la 2WD, che invia la potenza alle ruote posteriori disattivando il controllo di stabilità. Il telaio è dotato di un assale anteriore a doppio braccio e un posteriore a cinque bracci, con sospensioni adattive M di serie e ammortizzatori a controllo elettronico. Le quattro ruote sterzanti sono di serie, mentre i freni ceramici M Carbon sono opzionali. I cerchi M misurano 20” all’anteriore e 21” al posteriore.

Esteticamente, la M5 si distingue per i numerosi elementi in color carrozzeria, i passaruota allargati, le minigonne laterali e i paraurti sportivi specifici. All’interno, la M5 offre sedili multifunzione M riscaldati in pelle Merino, volante M con corona piatta e il BMW Curved Display con grafiche specifiche. Di serie anche l’head-up display, climatizzatore a quattro zone, impianto stereo Bowers & Wilkins, cofano posteriore ad apertura elettrica e tetto apribile in vetro.