Un nuovo teaser della Volkswagen T7 Multivan 2022

Volkswagen sta svelando con il contagocce la nuova Multivan 2022 che debutterà ufficialmente tra poche settimane. Oggi da Wolfsburg è arrivato un nuovo tesser degli esterni che rivela praticamente l’estetica completa della monovolume tedesca, che diventa un minivan di prima classe.

Diventa monovolume

L’immagine rappresenta una vista dall’alto del modello, da cui si apprezza ancora una volta il design anteriore più moderno, ma che lascia ancora nascosta la parte posteriore. In ogni caso, il nuovo anticipo contiene dettagli interessanti. Da un lato conferma che la Volkswagen T7 trasformata in monovolume è più ribassata rispetto al modello uscente, pur mantenendo le proporzioni, con un parabrezza inclinato e montanti aperti, sbalzi corti e fari che si fondono con la griglia del radiatore.

Tetto panoramico e tante superfici vetrate

L’anteprima svela anche la vasta superficie vetrata che proietta all’interno abbondante luce naturale, in gran parte anche grazie ad un ampio tetto panoramico in vetro. Un cambio di immagine radicale rispetto alla T6.1, che rimarrà in vendita per un po ‘, e che eredita dalla ID il design avanzato della concept car Buzz, la variante elettrica che arriverà nel 2022.

Interni modulari

La vettura avrà interni modulari con sedili indipendenti e rimovibili, oltre a un cruscotto con una distribuzione di comandi e schermi nel più puro stile Golf, uno dei vantaggi offerti dalla piattaforma MQB.

La nuova Volkswagen Multivan dovrebbe raggiungere i diversi mercati europei a partire dal prossimo autunno, intorno a novembre, con motori diesel di ultima generazione, tutti con cambio automatico DSG a 7 rapporti e possibilità di montare la trazione integrale 4Motion. Il marchio tedesco prevede anche una versione ibrida plug-in, Multivan eHybrid, e una variante completamente elettrica che debutterà nell’estate del 2022.