Ucraina: il dramma di un automobilista che guida tra le esplosioni [Video]

La guerra è di una bestialità inaudita e degrada la specie umana. L’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo scrive una brutta pagina di storia. Terribile il dramma vissuto da chi abita sui campi di battaglia. Il video odierno ci mostra lo scenario in cui è costretto a muoversi un automobilista, che guida cercando di salvare la pelle, fra una pioggia di esplosioni. Teatro delle riprese è la città di Kharkiv, la seconda più grande dell’Ucraina dopo la capitale Kiev.

A pubblicare in rete i drammatici fotogrammi ci ha pensato Radio Free Europe, per sensibilizzare ulteriormente sulla brutalità dei conflitti bellici. Muoversi in auto, ma anche a piedi, durante gli scontri della guerra è una sfida alla sopravvivenza. Guardando le immagini proposte dal filmato si nota l’agitazione dell’automobilista, che cerca di schivare la morte. Vengono i brividi vedendo quanto succede. La mente corre ai tanti cittadini ucraini che, nelle loro case, sono costretti ogni giorno a vivere con l’ansia di non riuscire a superare il susseguirsi degli attacchi. Speriamo che presto gli attori in campo tornino alla ragione, interrompendo le ostilità.