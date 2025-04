Tutte le auto di Papa Francesco: simboli di semplicità e solidarietà

Nel giorno della scomparsa di Papa Francesco, all’età di 88 anni, il mondo intero si stringe nel ricordo di un uomo che ha saputo incarnare la semplicità del Vangelo in ogni gesto. Persino nelle sue scelte automobilistiche, Francesco ha sempre rigettato il lusso e l’apparenza, preferendo auto comuni, spesso di seconda mano, simbolo concreto del suo distacco dai privilegi e della sua vicinanza al popolo. Oggi, in sua memoria, vogliamo ripercorrere questo straordinario itinerario su quattro ruote, che racconta molto più di quanto sembri.

La Ford Focus, un simbolo del pontificato

Nel 2013, all’inizio del suo mandato, Papa Francesco fece una scelta che fece scalpore: rinunciare alla classica Mercedes papale per una modesta Ford Focus seconda serie, appartenuta fino ad allora ai Servizi Generali Vaticani. L’auto, notata dal Pontefice mentre transitava nei pressi della residenza di Santa Marta, fu da lui personalmente richiesta. Dopo una serie di adeguamenti di sicurezza, quella Focus divenne il veicolo ufficiale del Papa. Un gesto forte, che segnò un cambio di rotta netto rispetto al passato.

La Renault 4: il ritorno alle origini

Poco dopo, nel settembre 2013, arrivò un altro veicolo iconico: una Renault 4 bianca, regalo del sacerdote veronese don Renzo Zocca. Non era una macchina qualsiasi, ma un simbolo del passato di Bergoglio, che in gioventù, in Argentina, aveva posseduto un modello simile. Quel giorno, il Papa stesso si mise alla guida, emozionato. Quella R4 divenne ben presto un’icona della nuova visione del papato: povera tra i poveri.

La Lamborghini Huracán: il lusso che diventa carità

Nel novembre 2017, Lamborghini regalò al Papa una Huracán RWD bianca con striscia dorata, ispirata ai colori vaticani. Dotata di motore V10 da 5.2 litri e trazione posteriore, era un vero bolide. Ma Francesco non la utilizzò mai. La fece autografare e mise l’auto all’asta. Il ricavato? Ben 715.000 euro, destinati interamente a opere benefiche. Un esempio perfetto di come il lusso, se ben amministrato, possa trasformarsi in amore concreto verso i più bisognosi.

Auto locali per un Papa globale

Durante i suoi innumerevoli viaggi internazionali, Francesco ha sempre preferito automobili semplici, spesso scelte in base alla produzione locale. Tra le più emblematiche ricordiamo:

Fiat Idea in Brasile

Kia Soul 1600 in Corea del Sud, Georgia, Azerbaijan e Abu Dhabi

Peugeot 407 grigia a Strasburgo

Fiat Albea e Renault Symbol in Turchia

Volkswagen Golf in Polonia e per il viaggio ad Assisi nel 2020

Fiat 500L, più volte vista a Roma

Dacia Duster 4×4 regalata nel 2017

Jeepney nelle Filippine

Isuzu D-Max, Chevrolet Colorado, Peugeot Hoggar, Jeep Wrangler JK e numerose altre in Sud America e Stati Uniti

Non era raro vederlo sorridente, seduto sul sedile del passeggero o addirittura al volante, scortato da poche persone, protetto più dalla fede che dalla blindatura.

Sostenibilità e attenzione all’ambiente

Papa Francesco ha lasciato un’eredità profonda anche sul piano ecologico. Grande promotore della mobilità sostenibile, ha ricevuto e talvolta utilizzato numerosi veicoli elettrici e a idrogeno tra cui

La Opel Ampera-e, consegnata nel 2017 da Karl Thomas Neumann

La Toyota Mirai a idrogeno

La Hyundai Ioniq 5, impiegata nel suo ultimo viaggio a Singapore

La Mercedes-Benz Classe G elettrica ricevuta a dicembre 2024

Senza contare un progetto di transizione ecologica del Vaticano, realizzato in collaborazione con Volkswagen, che ha fornito una flotta di veicoli elettrici della gamma ID, e la simbolica Formula E monoposto, presentata al Papa nel 2018, che lui ha benedetto in occasione dell’E-Prix di Roma

Non tutti i progetti sono giunti a compimento. Nel 2021, il designer danese Henrik Fisker aveva annunciato la consegna di un SUV elettrico Ocean, poi mai realizzata. Tuttavia, Francesco fu anche il primo papa a ricevere una Papabici smart, un altro segnale della sua attenzione ai temi della mobilità sostenibile.