Traffico: Londra la più congestionata del mondo

La Congestion Charge, balzello da pagare se si vuole accedere in centro città a Londra, forse non funziona bene come dovrebbe, almeno stando ai dati forniti dal Global Traffic Index 2022. Il pedaggio per accedere in centro è uno strumento molto discusso anche in Italia: ad esempio l’area C di Milano è oggetto di polemiche, così come le altre ZTL presenti nelle altri grandi città del nostro paese.

Londra è la città con più traffico nel mondo

Dallo studio realizzato annualmente da Inrix – società americana che i occupa di analisi della mobilità – è emerso per il secondo anno consecutivo che Londra è la città più trafficata del mondo, nonostante risulti in vigore il famoso pedaggio di accesso al centro, studiato appositamente per regolare la circolazione del traffico. Nella capitale inglese ogni guidatore ha perso mediamente 156 ore bloccato nel traffico. Al secondo posto troviamo Chicago con 155 km/h, mentre sul terzo gradino del podio troviamo Parigi, che con il suo limite di 30 km/h vanta 138 ore di traffico per ogni guidatore.

Colpa anche della diminuzione dello Smart working

La ricerca ha inoltre evidenziato che i ritardi frutto del traffico congestionato hanno superato i livelli precedenti al periodo del Covid in ben il 39% delle aree urbane degli USA e addirittura nel 42% di quelle europee. Rispetto al 2019, il recupero ha riguardato il 72% delle zone metropolitane nella Gran Bretagna e il 51% in Germania.

Il traffico fa perdere denaro

Nell’anno appena trascorso, l’automobilista americano medio ha perso nel traffico 51 ore (+15 rispetto al 2021), quello inglese 80 ore (+7), il tedesco 40 (stesse ore dell’anno precedente). Un fattore che ha inciso sul peggioramento del traffico è sicuramente la riduzione dello smart working. La ricerca ha inoltre evidenziato che la congestione è costata oltre 81 miliardi di dollari negli Stati Uniti, circa 10,3 miliardi di euro nel Regno unito e di 3,9 miliardi di euro in Germania.

La situazione in Italia

In Italia le cose in realtà non vanno tanto meglio: la magia nera va alla città di Palermo che raggiunge la decima posizione nella classifica globale, subito dopo Boston, New York City, Bogotà, Toronto, Filadelfia e Miami. Fa un po’ meglio Roma al tredicesimo posto, davanti Los Angeles che si piazza al 14° e San Francisco al 15°. Ritornando alle città del Belpaese, al posto numero 29 troviamo Torino, Milano al 61°, Verona al 76°, Napoli all’83°, Firenze all’88° e Busto Arsizio al 90°.