La Toyota Yaris Cross 2024 mantiene il suo aspetto familiare, ma introduce importanti aggiornamenti che migliorano il piacere di guida e la qualità della vita a bordo. La novità più significativa è l’introduzione del motore Hybrid 130, che offre prestazioni migliorate rispetto alla variante da 115 CV senza sacrificare l’efficienza dei consumi.

La nuova Toyota Yaris Cross Hybrid 130

La gamma motori per la Yaris Cross 2024 si amplia con l’introduzione della versione Hybrid 130, che affianca la classica variante da 115 CV. La nuova motorizzazione garantisce un’accelerazione migliorata, con circa mezzo secondo in meno nello 0-100 km/h, mantenendo consumi competitivi. La versione da 130 CV promette consumi di 4,5-5,2 l/100 km, paragonabili ai 4,5-5,1 l/100 km del motore da 115 CV.

Comfort e tecnologia

Il restyling del 2024 include importanti miglioramenti acustici grazie a nuovi pannelli fonoassorbenti e vetri più spessi per parabrezza e finestrini. All’interno, la Yaris Cross sfoggia una strumentazione digitale da 12,3 pollici con quattro grafiche personalizzabili, mentre l’infotainment, disponibile in versioni da 9 e 10,5 pollici, offre applicazioni basate su cloud, una maggiore capacità di calcolo e un nuovo sistema di comandi vocali attivabile con “Hey Toyota“. La connessione con l’app MyT trasforma lo smartphone in una chiave digitale per il veicolo.

Sistemi di sicurezza avanzati

Tutte le versioni della Toyota Yaris Cross 2024 beneficiano del pacchetto di assistenza alla guida T-Mate, ora di serie. Questo include aggiornamenti software da remoto e dispositivi di rilevamento migliorati (radar, sensori e telecamere) che operano con maggiore precisione. La frenata automatica ora riconosce anche le motociclette e l’Emergency Driving Stop System può fermare il veicolo in caso di malore del conducente.

Prestazioni e prezzi di Toyota Yaris Cross 2024

La nuova motorizzazione Hybrid 130 offre una guida più vivace, con uno scatto migliore al semaforo (0-100 km/h in 10,7 secondi) e in fase di sorpasso in autostrada. La Yaris Cross è disponibile in quattro allestimenti: Active, Trend, Lounge e GR Sport, con una Premiere Edition disponibile per un periodo limitato. I prezzi partono da 28.650 euro, salendo a 33.400 euro per il motore più potente. La campagna We Hybrid offre uno sconto di 3.500 euro su questi prezzi.