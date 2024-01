Toyota Yaris Cross 2024: al via gli ordini in Italia

Alla fine di novembre 2023, Toyota aveva annunciato significativi aggiornamenti per la Toyota Yaris Cross 2024. Ora, la casa automobilistica giapponese ha ufficialmente aperto gli ordini per il nuovo modello in Italia. Sebbene non si tratti di un restyling completo, le novità apportate rendono la Yaris Cross più attraente, e i clienti italiani possono ora procedere con gli ordini del nuovo modello.

Aperti gli ordini in Italia per Toyota Yaris Cross 2024: i prezzi

Tra le novità più significative della Toyota Yaris Cross 2024 si trova l’introduzione della versione Hybrid 130, che offre una potenza di 97 kW (132 CV). Questa versione si affianca al modello Hybrid 115, che conserva una potenza di 85 kW (116 CV) e rimane disponibile nella gamma.

La Yaris Cross 2024 sarà disponibile negli allestimenti Active, Trend, Lounge, GR SPORT e Premiere Edition. Per quanto riguarda le dotazioni, la versione Active è stata potenziata con il pacchetto T-MATE, che include il sistema di sicurezza avanzato Toyota Safety Sense, il sistema di infotainment Toyota Touch con schermo da 9 pollici, compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, display multi-informazioni a colori da 7 pollici, sistema audio a 6 altoparlanti, 2 porte USB-C, interni in tessuto rivisitati e un bagagliaio con doppio fondo unico.

Il prezzo per acquistare Toyota Yaris Cross 2024 parte da 28.650 euro per la versione Active FWD 1.5 Hybrid 115. Il powertrain 1.5 Hybrid 130 è disponibile negli allestimenti Lounge e Premiere, partendo da 33.400 euro. Ad eccezione della versione Active, le altre possono essere equipaggiate con la trazione AWD-i con un sovrapprezzo di 2.500 euro. La gamma colori della carrozzeria presenta l’introduzione del Juniper Blue, che sostituisce il Dark Blue, e l’Urban Khaki bicolore esclusivo per la Premiere. Ricordiamo infine che per il lancio del model year 2024, è previsto uno sconto fino a 6.000 euro in caso di rottamazione, con l’aggiunta degli incentivi statali, e fino a 4.250 euro in caso di permuta.