Toyota ha svelato il nuovo Urban Cruiser, un SUV elettrico compatto che punta a rivoluzionare il segmento con un mix di design audace, tecnologie all’avanguardia e interni altamente versatili. Basato sull’Urban SUV Concept, questo modello rappresenta un passo cruciale nella strategia Toyota verso la neutralità carbonica entro il 2040, arricchendo la gamma elettrica con soluzioni su misura per le esigenze del mercato europeo.

Design audace e funzionalità SUV

Il Toyota Urban Cruiser si distingue per un design d’impatto che comunica robustezza e raffinatezza. Con una lunghezza di 4.285 mm, il modello supera leggermente il compatto Yaris Cross, ma mantiene dimensioni maneggevoli ideali per l’uso urbano. Elementi distintivi come la parte frontale “a testa di martello” e i paraurti pronunciati conferiscono un carattere deciso, mentre i cerchi da 18 o 19 pollici migliorano l’aerodinamica. Le opzioni bicolore, con tetto nero a contrasto, aggiungono un tocco di personalità.

Spazi interni versatili e confortevoli

Grazie a un passo di 2.700 mm, l’Urban Cruiser offre interni spaziosi e flessibili. I sedili posteriori scorrevoli e configurabili 40:20:40 permettono di adattare lo spazio alle esigenze, creando un comfort simile a quello di SUV di segmento superiore. L’abitacolo combina materiali robusti con dettagli eleganti e una gamma di 12 colori per l’illuminazione ambientale, offrendo un’esperienza accogliente e moderna.

Tecnologia avanzata per sicurezza e connettività

L’Urban Cruiser integra un’ampia gamma di tecnologie, tra cui un sistema multimediale con display da 10,1 pollici, cruscotto digitale da 10,25 pollici e navigazione basata su cloud. L’integrazione con smartphone assicura un utilizzo intuitivo delle app preferite, mentre il pacchetto di sicurezza include cruise control adattivo, assistenza al mantenimento della corsia e un sistema di telecamere a 360° per una visibilità ottimale.

Propulsione elettrica e prestazioni

Disponibile con due opzioni di batteria al litio-ferro-fosfato, l’Urban Cruiser offre configurazioni a trazione anteriore (FWD) o integrale (AWD). La versione FWD utilizza batterie da 49 kWh (144 CV) o 61 kWh (174 CV), mentre l’AWD combina una batteria da 61 kWh con un motore posteriore aggiuntivo per una potenza totale di 184 CV. La pompa di calore e il preriscaldamento della batteria assicurano prestazioni ottimali anche nelle condizioni più fredde.

L’Urban Cruiser si inserisce nella strategia multi-path di Toyota, che prevede un’espansione significativa della gamma a zero emissioni entro il 2026. Con tecnologie avanzate e una piattaforma BEV dedicata, questo SUV punta a ridurre progressivamente l’impatto ambientale, contribuendo agli obiettivi di neutralità carbonica del marchio.