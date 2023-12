Toyota svela le prime immagini del futuro rivale di Jeep Avenger

Toyota nelle scorse ore ha rivelato le prime immagini del suo futuro Urban SUV che per il momento è stato mostrato in versione concept car. Con una lunghezza di 4,3 metri, una larghezza di 1,82 metri e un’altezza di 1,62 metri, il SUV è un modello pronto per entrare nel segmento B, per sfidare auto Jeep Avenger, Peugeot 2008, la smart #1 e la Mini Aceman. Questa vettura è completamente elettrica, dalle forme muscolose e compatte, con un frontale attraversato da una sottile linea leggera. La versione di produzione arriverà più avanti nel 2024 e le informazioni su chilometraggio, potenza e altri dati tecnici saranno rese note all’inizio del prossimo anno.

Ecco il futuro urban SUV con il quale Toyota si prepara a fare concorrenza a Jeep Avenger e Fiat 600

Questa sarà una delle nuove cinque auto elettriche che Toyota ha anticipato di voler lanciare nei prossimi anni. Il suo debutto sul mercato dovrebbe avvenire nel corso del 2025. Questa vettura assomiglia molto alla concept eVX recentemente rivelata da Suzuki, con la quale Toyota ha una partnership strategica e collabora su alcuni modelli. E’ stato ipotizzato che questo Urban Crossover sia basato su una piattaforma dedicata correlata alla piattaforma e-TNGA che è alla base del SUV bZ4X. Servirà come alternativa elettrica all’attuale Yaris Cross ibrida e in questo ruolo sarà l’auto elettrica più piccola della gamma Toyota, “almeno per un po’ di tempo”.

Secondo quanto anticipato da alcuni dirigenti di Toyota non si tratterà di un’auto elettrica low cost. I suoi prezzi saranno in linea con quelli di altri rivali diretti del segmento. Questa vettura sarà offerta sia con trazione anteriore che integrale. Al momento però non si conoscono ulteriori dettagli. E’ probabile che già nei prossimi mesi conosceremo nuovi particolari di questo futuro modello della casa giapponese.