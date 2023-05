Toyota Tacoma 2024: il pick-up si aggiorna con l’arrivo della quarta generazione [FOTO]

Toyota ha svelato la quarta generazione del suo Toyota Tacoma, con una gamma composta da otto allestimenti: SR, SR5, TRD PreRunner, TRD Sport, TRD Off-Road, Limited, TRD Pro e Trailhunter. Questo veicolo, oltre a vantare una progettazione, produzione e costruzione completamente nordamericana, porta con sé una serie di innovazioni capaci di fare breccia nel settore.

Il nuovo Tacoma incarna alla perfezione la tecnologia automobilistica della casa giapponese, mantenendo e potenziando le caratteristiche più apprezzate del modello. Un elemento chiave è la suite Toyota Safety Sense 3.0, che offre una serie di funzioni e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. L’innovativo IsoDynamic Performance Seat, inoltre, è una delle caratteristiche esclusive del Toyota Tacoma TR Pro 2024.

Infotainment e motori

Un altro aspetto degno di nota è il sistema di infotainment Toyota Audio Multimedia con display touch da 14 pollici. L’interfaccia è intuitiva e ricca di funzionalità, rendendo ogni viaggio un’esperienza tecnologica coinvolgente.

L’offerta di motori per il Toyota Tacoma 2024 è allettante. Di serie, il veicolo è dotato del motore i-Force a quattro cilindri da 2.4 litri, che sviluppa 282 CV di potenza. Per coloro che cercano una soluzione più green, il costruttore asiatico offre un’alternativa ibrida: il propulsore i-Force Max, capace di erogare fino a 331 CV.

Debutta la nuova configurazione XtraCab

La quarta generazione del pick-up Toyota non lascia nulla al caso dal punto di vista estetico. Tra le novità più rilevanti, spicca la configurazione XtraCab con un cassone più lungo che aumenta la capacità di carico e offre più spazio all’interno. Il traino, nelle versioni SR5 i-Force e TRD PreRunner XtraCab, può raggiungere i 2948 kg mentre la capacità di carico utile massima sale a 775 kg sulla variante TRD Off-Road.

In alternativa alla versione XtraCab a due porte, è disponibile la tradizionale Double Cab a quattro porte, con un cassone disponibile da 152,4 o 182,88 cm.

La nuova versione Trailhunter è adatta per l’off-road

Il Toyota Tacoma Trailhunter 2024 si distingue per le sue caratteristiche off-road. Dotato di ammortizzatori OME (Old Man Emu) da 6,35 cm sviluppati da Toyota in collaborazione con ARB, il Trailhunter sfoggia un paraurti posteriore in acciaio, dei robusti punti di ancoraggio sul retro e una barra nel cassone con pannelli rimovibili. Non manca un portapacchi ARB e degli pneumatici Goodyear Territory R/T da 33”.

In sintesi, la quarta generazione del Tacoma rappresenta un nuovo capitolo nell’evoluzione dei pick-up, combinando perfettamente l’efficienza di guida, la sicurezza e l’innovazione tecnologica offerti dalla casa automobilistica giapponese.