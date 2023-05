Toyota, Gill Pratt: ‘Il settore automobilistico non è ancora pronto per il 100% elettrico’

Toyota è una delle poche cose automobilistiche a non aver ancora annunciato quando prevede di non vendere più auto con motori a combustione interna. Questo perché il brand giapponese pensa che gli automobilisti non sono ancora pronti a passare completamente all’elettrico.

Nel corso di un intervento tenutosi al G7 a Hiroshima (Giappone), Gill Pratt – Chief Scientist di Toyota Motor Corporation e CEO del Toyota Research Institute – ha dichiarato che, costringere le persone ad acquistare veicoli elettrici, potrebbe ritorcersi contro, facendole rimanere più a lungo con le proprie vetture a benzina o diesel.

Non tutte le persone vogliono guidare l’elettrico

Pratt ha ammesso che i vari ecobonus sicuramente rendono gli EV più appetibili, ma ritiene anche che non tutti gli automobilisti vogliono passare a questo tipo di propulsione. Il CEO sostiene che è possibile prolungare la vita dei motori endotermici continuando a sviluppare la tecnologia ibrida e utilizzando anche carburanti alternativi.

Nel corso dello stesso discorso, Gill Pratt di Toyota ha dichiarato che l’industria automobilistica non è ancora pronta a passare esclusivamente ai veicoli elettrici nel prossimo futuro. Quest’affermazione deriva dalla scarsa reperibilità di alcuni materiali che servono per realizzare le batterie.