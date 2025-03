“L’auto perfetta non esiste, ma la Toyota Supra ci è sempre andata molto vicino.” Questo iconico modello ha rappresentato per decenni l’essenza delle auto sportive giapponesi, conquistando il cuore degli appassionati di tutto il mondo. Ora, la leggendaria vettura si prepara a concludere la sua attuale generazione con due versioni straordinarie: la Supra RZ e la A90 Final Edition, celebrando così un’eredità senza tempo prima di entrare in una nuova era.

La A90 Final Edition, prodotta in soli 150 esemplari esclusivi per il mercato giapponese, sarà accessibile tramite una lotteria nazionale organizzata dai concessionari Toyota Gazoo Racing GR Garage dal 21 marzo al 13 aprile. I vincitori saranno annunciati il 9 maggio, rendendo questo modello un vero oggetto del desiderio per i collezionisti.

L’attuale generazione della Toyota Supra, lanciata nel 2019 e costantemente perfezionata, sarà protagonista delle sue ultime incarnazioni durante un evento speciale il 12 e 13 aprile presso l’Okayama International Circuit, nell’ambito dell’Autobacs Super GT.

Evoluzione tecnica della Supra RZ

La Supra RZ continua a montare il motore sei cilindri in linea da 2.997 cc, capace di erogare 385 CV e 500 Nm di coppia, ma introduce importanti miglioramenti nella dinamica di guida. Gli ingegneri hanno lavorato sull’irrigidimento della scocca, sull’impianto frenante Brembo potenziato e sull’ottimizzazione delle sospensioni e dell’aerodinamica, che ora include un alettone posteriore in fibra di carbonio.

Gli interni sono stati curati con una combinazione di Alcantara e pelle nei toni nero e rosso, arricchiti da dettagli firmati GR e sedili Recaro. La trasmissione è disponibile sia in versione manuale a 6 rapporti che automatica a 8 velocità, per soddisfare ogni tipo di guidatore.

A90 Final Edition: il canto del cigno

La versione più esclusiva, la A90 Final Edition, porta le prestazioni a un livello superiore grazie al motore da 3.0 litri potenziato a 440 CV e 571 Nm di coppia. L’impianto frenante è stato ulteriormente migliorato con dischi forati da 19 pollici, mentre il telaio e le sospensioni sono stati adattati per gestire l’aumento di potenza.

Le modifiche aerodinamiche e gli interni unici, con il sedile del passeggero rosso e dettagli in fibra di carbonio, sottolineano l’unicità di questa vettura. Il controllo elettronico di stabilità è stato ricalibrato per gestire le maggiori prestazioni, mentre la trasmissione è esclusivamente manuale a 6 rapporti, riflettendo la filosofia purista del modello.

Con queste edizioni speciali, Toyota Gazoo Racing chiude con stile un capitolo importante nella storia delle auto sportive, lasciando agli appassionati due versioni indimenticabili di una delle vetture più amate di sempre.