All’asta carro armato di lusso: ha sedili Recaro e 800 CV

L’Howe & Howe Ripsaw EV3-F4 è un carro armato di lusso pensato per dei ricchi eccentrici, non certo per chi vuole fare la guerra, anche se l’aspetto è simile ai mezzi di battaglia. Niente cannone, mitragliatrice e lanciafiamme, perché questo non è un veicolo da combattimento terrestre, anche se ne ha le sembianze. Diciamo che è un cingolato stravagante, per chi vuol distinguersi. Dalla sua, la capacità di muoversi anche nei contesti ambientali più impervi, come i carri armati dell’esercito, ma con ben altre missioni.

Il suo aspetto futuristico è ingentilito rispetto ai mezzi bellici, quasi per trasmettere all’esterno le note dell’allestimento interno, votato al “lusso”. Prodotto da un’azienda che vanta grande competenza in materia, l’Howe & Howe Ripsaw EV3-F4 è costato da nuovo 425mila euro. Ora è all’asta sul canale online di Hemmings Auctions.

Le offerte andranno avanti ancora per qualche giorno. Anche se al momento lontane dal prezzo iniziale, restano fuori dalla portata dei comuni mortali. Del resto, questo è tutto fuorché un veicolo comune. A bordo ci si sente un po’ come Rambo, ma non si va a fare la guerra o a camminare sopra le automobili nel traffico urbano. L’allestimento dell’abitacolo, orientato al comfort, sta a dimostrarlo.

Dentro ci sono dei sedili Recaro in pelle, ventilati e riscaldati elettricamente. Al posto del consueto volante c’è una cloche, simile a quella degli aerei. Si nota subito la presenza a bordo di due schermi touch della Garmin da 12 pollici. Il pacchetto comprende telecamere termiche e a infrarossi, una serie infinita di LED e ad altri marchingegni che agevolano l’operatività notturna, magari alla ricerca del “nemico”. Roba da cinema…o quasi. La spinta fa capo a un motore V8 turbodiesel da 6.6 litri Duramax da 800 cavalli, chiamati a muovere una massa di 4.5 tonnellate. La velocità massima si avvicina ai 100 km/h.