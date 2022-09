Toyota Supra A70, un affascinante restomod digitale

La Toyota Supra è un’auto sportiva a dir poco iconica che ha fatto sognare intere generazioni di appassionati. Ora, la supercar nipponica rinasce, anche se soltanto in digitale, grazie ad alcuni rendering realizzati da Hakosan Designs che ha immaginato la vettura in chiave restomod. Battezzata Toyota Supra A70, questa speciale vettura reinterpreta, in chiave moderna, le linee vintage della terza generazione del modello giapponese prodotto dal 1986 al 1992, restituendo un risultato a dir poco sorprendente e affasciante.

Toyota Supra A70: fascino retrò

Le modifiche apportate alla vettura partono dall’avantreno. Al posto dei fari a scomparsa originali, attualmente non utilizzabili a causa delle nuove normative di sicurezza, questa Supra sfoggia nuovi fari a LED, posizionati dove un tempo si trovavano gli indicatori di direzione originali. Inoltre, i fendinebbia originali sono stati sostituiti con LED rossi luminosi, aggiungendo un tocco moderno alla vista d’insieme.

Aggressiva e aerodinamica

In questo restomod non manca un cofano ridisegnato, impreziosito da sottili prese d’aria che si trovano appena sopra i proiettori. Sono stati inoltre istallati enormi passaruota svasati, che rivedono drasticamente la presenza scenica dell’auto e le conferiscono un aspetto molto più aggressivo. Per i cerchi si è optato per un set di colore nero e argento dal design retrò che si abbinano alla perfezione con la forma squadrata dei passaruota posteriori. Osservando la vista posteriore è possibile notare la nuova fascia posteriore a LED avvolgente e il logo Supra retroilluminato. Completano il kit estetico-aerodinamico un’ala posteriore, un diffusore posteriore, entrambi di nuova concezione e due terminali di scarico centrali. Ricordiamo che non si tratta di un lavoro approvato da Toyota e i rendering ufficiali sonos tati pubblicati sul profilo Instagram di Hakosan Designs.