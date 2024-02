Toyota presenta la GR Yaris Rally Cup 2024

Toyota conferma anche per il 2024 la GR Yaris Rally Cup, un campionato monomarca italiano che abbraccia appieno la filosofia GAZOO Racing, mirando a promuovere gli sport motoristici anche a livello locale. Fondamentale per scoprire nuovi talenti della guida, la GR Yaris Rally Cup si prepara alla sua quarta edizione consecutiva, invitando i suoi partecipanti a competere nelle speciali prove del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Toyota conferma anche per il 2024 la GR Yaris Rally Cup

La stagione, seguendo i successi del Team internazionale GAZOO Racing che ha conquistato il titolo iridato in tutte le competizioni FIA (WRC, WEC, W2RC) a cui ha preso parte, si preannuncia sempre più avvincente, con la GR Yaris che mantiene la stessa configurazione dell’anno precedente.

“Si tratta di un evento di eccellenza nel panorama motoristico nazionale”, afferma Christian Mohorovicich, Direttore Marketing di Toyota Motor Italia. “La GR Yaris Rally Cup ci consente di entrare in contatto con i nostri fan e di rendere accessibile il motorsport anche ai giovani talenti, seguendo l’obiettivo di TOYOTA GAZOO Racing. Quest’anno introdurremo diverse novità che renderanno la gara ancora più emozionante, non vedo l’ora di iniziare!”.

Il montepremi da oltre trecentomila euro è confermato, con premi in denaro e in natura dedicati alla classifica generale del trofeo, ai team, ai giovani Under 23 e alla categoria “Promotion”. Come nelle edizioni precedenti, sono previsti significativi premi di gara per i piloti più meritevoli, al fine di sostenere la loro stagione di gare. Inoltre, ci sono novità per i premi finali, con la possibilità per il vincitore assoluto e quello Under 23 di essere coinvolti nelle attività ufficiali del Toyota Gazoo Racing Italy nella stagione 2025. Viene inoltre confermato il montepremi per le gare della Coppa di Zona, chiamato “GR CHALLENGE CRZ”, per sostenere il rallismo locale, sfruttando la competitività della GR Yaris.

Le caratteristiche principali della vettura per il 2024, spinta da un motore da 1,6 litri e 280 cavalli, includono specchietti retrovisori “racing”, presa d’aria sul tetto, griglie di aerazione sul cofano motore, intercooler “racing”, sistema di raffreddamento transfer, differenziale meccanico posteriore e ammortizzatori posteriori coassiali.