Toyota: nuovi cambiamenti a livello direttivo in Italia

Toyota ha annunciato alcuni cambiamenti importanti alla sua struttura organizzativa italiana, che saranno validi a partire dal 1° luglio 2023. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica giapponese, questo nuovo assetto organizzativo fa parte di un solido piano strategico per raggiungere ambizioni e traguardi futuri.

Paolo Moroni assumerà la guida di Lexus dopo un’importante esperienza all’interno della customer experience in Italia e in Europa in qualità di Head of CX – Business Transformation. Nel percorso di carriera interno a Toyota Motor Italia, Moroni ha ricoperto il ruolo di direttore After Sales e di Customer First & Innovation.

Dopo l’esperienza internazionale in Toyota Motor Europe, è rientrato in Italia ad aprile 2021 ricoprendo il ruolo di direttore Customer Experience & Network Development, gestendo la riorganizzazione della rete in vista dell’imminente rinnovo del contratto di concessione e consolidamento del business dei brand dell’usato Toyota Approved e Lexus Select.

Nuovi ruoli anche per Morganti e Perinetti

Alessandro Morganti rientra in Italia per guidare l’area del Customer Experience & Network Development. Ha passato più di due anni in Toyota Motor Europe prima come Head of Value Chain Business Development and Technical Services e poi come Head of Strategy & Service Operation.

Nel percorso di carriera interno a Toyota Motor Italia, ha ricoperto dapprima il ruolo di Chief Financial Officer e di direttore dell’area Business Support e successivamente di direttore dell’area Sales Operations, dirigendo le attività commerciali di vendita e post-vendita e operando tramite la rete dei concessionari e quelle riferite alle flotte.

Infine, Maurizio Perinetti si occuperà ora del Product Planning europeo dopo avere trascorso ben 21 anni all’interno di Toyota Motor Italia. Perinetti metterà a disposizione le sue competenze ed esperienze a supporto di questa strategica area al fine di supportare le importanti sfide che attendono l’azienda nei prossimi anni.

Proseguirà il suo percorso all’interno del Gruppo Toyota, unendosi al team del Product Strategy and Marketing di TME. Arrivato in TMI nel 2002, ha ricoperto diversi incarichi di sempre maggiore responsabilità nel Sales Operations, nel Sales Planning & Vehicle Logistics e nel Product Marketing, per poi assumere dal 2020 la guida di Lexus.