Toyota MR2: in vendita un esemplare con soli 2.200 km

La Toyota MR2 è una vettura che ha fatto scuola, apprezzata per la sua linea e soprattutto per le sue doti dinamiche. Un’auto dal passo corto, dal motore centrale e con la trazione posteriore. Un vero totem per gli appassionati del guida sportiva senza compromessi. La prima generazione della grintosa vettura nipponica è stata prodotta dal 1984 al 1989, ma oggi uno degli ultimi esemplari di questa fortunata serie si può trovare in vendita con soli 2.200 km a referto, un vero affare. L’auto è stata immatricolata nel Nord Irlanda nel 1990, ma sembra uscita dal concessionario soltanto ieri.

Un unico proprietario

Sembra strano ma quest’auto ha avuto un singolo proprietario che per 31 anni l’ha tenuta parcheggiata a casa. Se ne è separato soltanto nel 2021, lasciandola in condizioni sbalorditive, praticamente pari al nuovo.

Le condizioni

La vernice bianca è priva di imperfezioni ed è immacolata. L’interno in velluto grigio è ugualmente ordinato e privo di modifiche. Il contachilometri segna pochissime miglia percorse, mentre il contagiri arriva fino a 7.700 giri al minuto, non male per un’auto degli anni ’80. Il motore sviluppa 120 CV e 143 Nm di coppia, disponibile per l’Europa. Quella che a prima vista potrebbe sembrare una potenza ridicola, si rivela in realtà adeguata per un’auto leggera. Le prestazioni lo testimoniano: l’accelerazione da 0 a 100 km/h si copre in appena 8 secondi.

Toyota MR2: il prezzo

Il rivenditore britannico Appreciating Classics vuole £ 34.999 (quasi 42.000 euro) per questo esemplare perfetto e targato 1990. Se fosse possibile fare un paragone, per portarsi a casa questa vecchia ma eccellente MR2, ci vogliono praticamente gli stessi soldi con cui si può avere una GR Supra 2022 con specifiche statunitensi (43.000 dollari). Quello che è altrettanto certo, è che non mancheranno gli acquirenti, perché il fascino della giapponese coi suoi fari a scomparsa figli del suo tempo è molto forte. L’appeal e la passione, spesso superano anche l’ostacolo del costo fuori mercato.